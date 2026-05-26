Ferrari представила свой первый электромобиль Luce — с дизайном от Джони Айва и ценой €550 000

После долгой разработки Ferrari представила Luce — первый за всю свою историю электромобиль. Уникальной для производителя является не только электрическая силовая установка, но и внешний вид машины.

Дизайн экстерьера и интерьера Ferrari Luce разрабатывали мастера своего дела — Джони Айв (Jony Ive) и Марк Ньюсон (Marc Newson) из фирмы LoveFrom. Благодаря их усилиям машина не похожа ни на один другой Ferrari. Ferrari Luce имеет длину 5027 и высоту 1544 мм; салон смещён довольно далеко вперёд внутри полностью алюминиевого кузова. Двери открываются по центру; сзади расположена дверь багажника. Фары и задние фонари светят из тёмных панелей; стеклоочистители останавливаются в вертикальном положении у передних стоек. Первостепенной задачей была аэродинамика, и коэффициент сопротивления здесь ниже, чем у любого другого Ferrari для дорог общего пользования. В наличии туннелеобразные передний и задний спойлеры, а также активные заслонки на решётке радиатора для трёх теплообменников. Салон вмещает пять человек; за задней дверью размещён самый большой багажник в истории Ferrari.

Три расположенных на приборной панели циферблата — это на самом деле небольшие цифровые дисплеи, встроенные в более крупный. Центральный показывает скорость и уровень заряда батареи; левый вместо тахометра показывает доступную мощность и уровень рекуперативного торможения; правый является настраиваемым. Дисплей приборов перемещается вместе с рулевой колонкой. Небольшой центральный сенсорный экран располагает также физическими переключателями и может поворачиваться к водителю либо пассажиру на переднем сиденье. Ещё один экран с аналогичной конфигурацией находится в задней части центральной консоли для пассажиров задних сидений. На рулевом колесе находятся физические элементы управления: два переключателя Manettino, стандартный пятипозиционный блок и переключатель e-manettino для управления силовым агрегатом.

Чтобы запустить Luce, нужно вставить брелок-ключ Ferrari в док-станцию на центральной консоли. Передняя пара электродвигателей развивает 282 л.с, задняя — 831 л.с.; общая мощность не равна их арифметической сумме и составляет 1035 л.с. При заявленной снаряжённой массе Luce разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с, а на 200 км/ч входит за 6,8 с. Расположенный на потолочной консоли рычаг активирует режим старта — он оптимизирует контроль тяги и обеспечивает дополнительный крутящий момент и высвобождает ещё 54 л.с.

Автопроизводитель подробно описал, как подрулевые лепестки влияют на работу системы: левый помогает выбирать один из пяти уровней рекуперативного торможения, правый наращивает крутящий момент в пять ступеней — это своего рода аналог переключения передач. При входе в поворот водитель нажимает левый подрулевой переключатель, чтобы увеличить рекуперативное торможение — аналогичным образом производится переключение на пониженную передачу для торможения двигателем. При разгоне на выходе из поворота используется правый подрулевой переключатель для увеличения крутящего момента. «Измеритель крутящего момента» над спидометром выполняет функцию традиционных индикаторов переключения на повышенную передачу.

Особое внимание при разработке Ferrari Luce уделили звуку — этот аспект производитель назвал одной из самых больших проблем. Вместо простой записи V12 компания разработала и запатентовала систему, которая считывает и обрабатывает звук изнутри задней оси — звук на выходе в салон регулируется электронным пультом e-manettino: Perfo предусматривает вывод по максимуму; Tour — средний уровень громкости; Range — самый тихий режим. Наружу транслируется один и тот же звук независимо от настроек.

Источником питания выступает аккумулятор на 122 кВт·ч, который является структурным элементом кузова. Как и электродвигатели, батарея разработана и произведена собственными силами Ferrari: Luce имеет архитектуру 800 В, зарядка производится на мощности до 350 кВт. Запас хода оценивается в 530 км по стандарту WLTP или 450 км по EPA. Шасси включает систему четырёхколёсного рулевого управления и активную подвеску на базе системы F80; адаптивные амортизаторы — эволюционное развитие узлов в моделях Purosangue и F80. Диаметр передних тормозных дисков составляет 391 мм, задних — 371 мм. Передние колеса имеют размеры 23 × 9,5 дюйма; задние — 24 × 11,0 дюйма. Их можно выбрать либо в традиционном для Ferrari пятиспицевом исполнении, либо оптимизированные в виде турбины — с ними сопротивление воздуха снижается на 5 %. Европейские покупатели смогут приобрести Ferrari Luce уже в этом году по цене около €550 000.

Теги: ferrari, luce, электромобиль
