Asus представила первый в мире моноблок на процессоре Snapdragon X

Компания Asus анонсировала в Индии компьютер VM441QA в формфакторе моноблока — он стал первым устройством такого типа на процессоре Qualcomm Snapdragon X.

Источник изображений: Asus

Модель Asus VM441QA AiO может похвастаться элегантным дизайном в белом корпусе; спереди компьютер напоминает профессиональный монитор. Здесь используется 23,8-дюймовый антибликовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, поддерживающий сенсорное управление. Компьютер работает на процессоре Snapdragon X первого поколения — вероятно, речь идёт о модели X1-26-100 — с восемью ядрами центрального процессора и тактовой частотой 2,97 ГГц. Присутствуют интегрированная графика Adreno X1-45 и нейропроцессор (ИИ-ускоритель) с производительностью 45 TOPS. Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт, а встроенный накопитель имеет ёмкость 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Для связи с внешним миром используются один порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 2.0 Type-A и один USB 3.2 Gen 1 Type-C; также имеются выход HDMI 2.1b, гигабитный Ethernet и разъём для наушников. Из беспроводных интерфейсов упоминаются трёхдиапазонный Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенная 5-мегапиксельная камера поддерживает видеосъёмку в 1080p и оснащена защитной шторкой; также имеются встроенные динамики и микрофон. Модель с SSD на 512 Гбайт оценили в 101 990 индийских рупий ($1070), вариант с накопителем на 1 Тбайт стоит 111 990 рупий ($1175).

Теги: asus, моноблок, пк, qualcomm, snapdragon
