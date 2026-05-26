«На рынке так много нескончаемых видеоигр»: разработчики The Talos Principle 3 объяснили, почему третья часть станет последней в серии

Разработчики из принадлежащей Devolver Digital хорватской студии Croteam (серия Serious Sam) в интервью PC Gamer объяснили, почему философская головоломка The Talos Principle 3 станет последней игрой серии.

Индустрия видеоигр строится на франшизах, но Croteam не видит в The Talos Principle серию, которая может продолжаться вечно. Сценарист Йонас Киратцес (Jonas Kyratzes) прояснил позицию студии: «Это одна история в трёх частях».

«На рынке так много нескончаемых видеоигр с одними клиффхэнгерами вместо чёткого финала. А потом однажды студия закрывается, и история остаётся незаконченной. С Talos Principle мы такого не хотим», — заверил Киратцес.

По словам Киратцеса, трилогия The Talos Principle рассказывает задуманную разработчиками историю: «А потом всё. Вы можете поиграть в неё и получить этот прекрасный опыт. Можете быть довольны».

«Это конец. Это последняя Talos Principle. <...> Однажды мы можем выпустить ответвление или что-то вроде этого, но история Talos Principle заканчивается на третьей [игре]», — допустил Киратцес.

Игрокам The Talos Principle 3 предстоит изучать ход развития человеческой цивилизации через фрагменты личных воспоминаний о самых разных местах — от пустынной планеты в процессе терраформирования до садов Элизиума.

The Talos Principle 3 выйдет в 2027 году на PC (Steam) и PS5. Обещают ещё более изощрённые загадки, сочетание знакомых и новых механик, доведение игрового процесса до совершенства и ответы на все вопросы.