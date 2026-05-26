«Роскомнадзор» заявил, что не собирает IP-адреса россиян у операторов связи

Роскомнадзор назвал недостоверными появившиеся ранее сообщения о сборе ведомством IP-адресов пользователей операторов связи. Регулятор утверждает, что подобная информация не передаётся в ведомство.

«Сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведётся. В соответствии с приказом Роскомнадзора <…> операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию. Сбор данных о пользователях не ведётся», — прокомментировали данный вопрос в Роскомнадзоре.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что Роскомнадзор оштрафовал 85 компаний за непредоставление данных об IP-адресах своих абонентов. В марте регулятор якобы направил соответствующие извещения более 1,3 тыс. компаний. В ведомстве отметили, что информирование необходимо для противодействия угрозам безопасности и компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.