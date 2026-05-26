С выходом нового патча для Escape from Tarkov игроки могут посетить «Ледокол» — атмосферную PvE-карту

Разработчики из Battlestate Games выпустили патч 1.0.5.0 для своего эвакуационного шутера Escape from Tarkov. Ключевое нововведение апдейта — карта «Ледокол» для PvE-сражений.

«Ледокол» — это отдельная локация для 1–3 игроков, доступная во всех режимах. В одиночку или в составе группы геймерам нужно сражаться только с ИИ-противниками, случайных игроков встретить не получится.

С выходом апдейта в Escape from Tarkov появилась механика поиска предметов в рейде, необходимых для выполнения заданий. Разработчики также добавили дополнительные уведомления при взаимодействии с зонами выхода, требующими подачи сигнала.

В настройках графики теперь есть экспериментальная опция переноса нагрузки от некоторых источников света с центрального на графический процессор. Улучшенная система анимаций тоже снижает потребление ресурсов ЦП. Со списком ключевых изменений патча можно ознакомиться на отдельной странице в Steam.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября 2025 года в лаунчере Battlestate и в Steam спустя больше восьми лет закрытого бета-тестирования. Полгода назад проект вошёл в Зал Славы видеоигровой индустрии России.