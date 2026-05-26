99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ

Беспрецедентная доля — 99 % — глав компаний предвидят вызванные ИИ увольнения уже в краткосрочной перспективе, показало исследование консалтинговой фирмы Mercer. Опрос, в котором приняли участие 12 000 руководителей, показал, что в ближайшие два года следует ждать сокращения персонала.

Работники тем временем чувствуют себя всё менее комфортно: если в 2024 году хорошо себя чувствовали на рабочих местах 66 % опрошенных, то сейчас таких осталось всего 44 %. Наиболее уязвимой группой являются молодые специалисты в возрасте от 22 до 27 лет: раньше их в целях обучения привлекали к выполнению простых задач, а сейчас эти простые задачи выполняет ИИ. В итоге младших специалистов принимают на работу всё реже. Число компаний, активно сокращающих должности начального уровня, за год выросло с 17 % до 43 %, показало исследование консалтинговой фирмы Oliver Wyman.

Только в I квартале 2026 года работу из-за ИИ потеряли около 40 000 сотрудников технологической отрасли. При этом только 32 % опрошенных Mercer руководителей считают, что труд человека в их компании может сочетаться с работой систем ИИ. Более 90 % респондентов подтвердили, что уже внедрили или намереваются внедрять ИИ в рабочий процесс; 50 % пока не могут сказать, действительно ли ИИ обеспечивает ожидаемый уровень производительности труда. Лишь 27 % гендиректоров заявили, что отдача от инвестиций в ИИ оправдала или превзошла ожидания — год назад таких было 38 %; ещё почти 25 % не увидели никакого влияния на выручку. Сдерживающим фактором остаётся необходимость перепроектировать рабочие процессы под ИИ.

Спровоцированные заменой человека на ИИ увольнения часто не приносят ожидаемой финансовой отдачи или роста производительности. ИИ нередко называют официальной причиной сокращения рабочих мест, но есть мнение, что это лишь отговорка, за которой скрываются более глубокие внутренние проблемы компаний, в том числе корректировка избыточного найма и переход на аутсорсинг. В итоге корпоративный мир с головой бросается в трансформацию с помощью ИИ, сути которой почти не понимает. Компании сокращают должности начального уровня, служившие источником ценных кадров, и, если эта тенденция сохранится, целое поколение рискует лишиться выхода на традиционную карьерную лестницу: с одной стороны, нужен опыт, с другой — ликвидируются рабочие места, где его можно получить.

Приверженцы ИИ указывают, что человечество в целом всегда благополучно переносило технологические революции, улучшая своё положение. Но для этичной реализации новых норм требуется подробный разбор таких изменений.