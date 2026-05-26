Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?

К старту расширенного доступа для оформивших предзаказ шпионский боевик 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman) удостоился первых оценок профильных критиков.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже больше 70 обзоров 007 First Light со средней оценкой 87 % (PC) и 88 % (PS5). На OpenCritic картина схожая — 89 % при 34 отзывах (игру рекомендуют 100 % журналистов).

Таким образом, 007 First Light получила оценки даже выше новейшей трилогии Hitman (в лидерах Hitman 3 с 84−87 % на Metacritic), а также превзошла все игры по «Джеймсу Бонду», кроме легендарной GoldenEye 007 (у неё 96 %).

Рецензенты остались в восторге от захватывающей истории и прописанных персонажей, рукопашных и огнестрельных сражений, геймплейного разнообразия, продуманного дизайна уровней, внимания к деталям и приятной графики.

В минусы игре записали несбалансированный темп повествования, невысокую сложность, чрезмерную консервативность, упрощение механик Hitman для приключенческого боевика, проблемы с ИИ и производительностью.

Критики сходятся во мнении, что 007 First Light получилась отличным приключенческим боевиком, претендующим на звание лучшей игры о Джеймсе Бонде (как минимум со времён GoldenEye 007).

007 First Light официально выйдет 27 мая на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а до Nintendo Switch 2 доберётся летом. Расширенный доступ для оформивших предзаказ игры уже стартовал.