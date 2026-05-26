Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?

К старту расширенного доступа для оформивших предзаказ шпионский боевик 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman) удостоился первых оценок профильных критиков.

Источник изображений: IO Interactive

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже больше 70 обзоров 007 First Light со средней оценкой 87 % (PC) и 88 % (PS5). На OpenCritic картина схожая — 89 % при 34 отзывах (игру рекомендуют 100 % журналистов).

Таким образом, 007 First Light получила оценки даже выше новейшей трилогии Hitman (в лидерах Hitman 3 с 84−87 % на Metacritic), а также превзошла все игры по «Джеймсу Бонду», кроме легендарной GoldenEye 007 (у неё 96 %).

По мнению некоторых обозревателей, злодеи получились недостаточно запоминающимися

Рецензенты остались в восторге от захватывающей истории и прописанных персонажей, рукопашных и огнестрельных сражений, геймплейного разнообразия, продуманного дизайна уровней, внимания к деталям и приятной графики.

В минусы игре записали несбалансированный темп повествования, невысокую сложность, чрезмерную консервативность, упрощение механик Hitman для приключенческого боевика, проблемы с ИИ и производительностью.

Продолжительность 007 First Light составляет от 15 до 20 часов

Критики сходятся во мнении, что 007 First Light получилась отличным приключенческим боевиком, претендующим на звание лучшей игры о Джеймсе Бонде (как минимум со времён GoldenEye 007).

007 First Light официально выйдет 27 мая на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а до Nintendo Switch 2 доберётся летом. Расширенный доступ для оформивших предзаказ игры уже стартовал.

Теги: 007 first light, io interactive, приключенческий экшен, стелс-экшен
