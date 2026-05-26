Косплеер смастерил куртку из Cyberpunk 2077 с OLED-воротником, на котором можно играть в Cyberpunk 2077

Известный косплеер и инженер-энтузиаст Zibartas (Йонас Зибартас) создал реальную версию куртки из вселенной Cyberpunk 2077 с использованием гибких OLED-экранов. Главной особенностью проекта стал высокий воротник, способный транслировать видео и даже запускать саму игру.

За основу энтузиаст взял редкий чёрно-белый вариант бомбера NUSA из сюжетного дополнения Phantom Liberty. В игре внутренняя часть воротника этой одежды оснащена анимированным дисплеем, поэтому автор решил добиться максимальной аутентичности с помощью настоящих матриц. Экраны подключаются через HDMI и работают с любыми устройствами на Linux, включая Raspberry Pi, позволяя не только выводить заранее записанные ролики, но и играть в Cyberpunk 2077 прямо на одежде.

Реализация потребовала нестандартных аппаратных решений, отмечает PC Gamer. Например, для вывода изображения Zibartas планировал использовать микрокомпьютеры Raspberry Pi, однако столкнулся с проблемой рассинхронизации картинки на нескольких устройствах. Чтобы заставить единственный аппаратный декодер плавно передавать видео на два экрана одновременно, ему пришлось перейти на более старую, но менее ограниченную модель Raspberry Pi 4, потратив на настройку около недели.

Помимо программной части, серьёзным вызовом стала физическая хрупкость комплектующих. Хотя матрицы позиционируются как гибкие, их токопроводящие элементы не выдерживают скручивания, из-за чего во время первой примерки автор повредил один из дисплеев. После нескольких недель экспериментов он разработал специальную полужёсткую конструкцию на основе ткани и пены EVA, куда экраны задвигаются по направляющим, а жёсткие заглушки защищают уязвимые контакты.

Внешний вид самой куртки создавался практически с нуля без готовых лекал. Выкройки проектировались в программе Clo 3D на основе внутриигровых моделей и скриншотов, после чего детали переносились на чёрную ткань. Нашивки предварительно моделировались в Autodesk Fusion и фиксировались на материале с помощью термопереноса (термотрансфер) перед финальным пошивом.

Ранее Zibartasуже создавал сложный реквизит по мотивам киберпанк-франшизы, включая моторизированные клинки богомола, шлем корпорации Arasaka и жёлтую куртку из аниме Edgerunners со светодиодами. Однако новый проект оказался значительно сложнее и дороже из-за специфики дисплеев, которые обычно применяются во флагманских смартфонах и планшетах. Стоимость только одной такой OLED-панели составила около $300 (примерно 21 600 рублей), а для полного охвата воротника их потребовалось четыре штуки.