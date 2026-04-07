CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра

Польская студия CD Projekt Red анонсировала точную дату выхода бесплатного технического обновления киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077 для PS5 Pro и поделилась подробностями апгрейда.

Напомним, CD Projekt Red подтвердила планы на улучшение Cyberpunk 2077 для PS5 Pro в середине марта. Релиз ожидался «совсем скоро» и обещал как минимум поддержку новой версии масштабирования PSSR.

Как стало известно, Cyberpunk 2077 получит поддержку PS5 Pro уже завтра, 8 апреля. По случаю анонса художественный руководитель CDPR Якуб Кнапик (Jakub Knapik) поделился подробностями обновления с блогом PlayStation.

По словам Кнапика, Cyberpunk 2077 на PS5 Pro призвана раскрыть потенциал как консоли, так и игры: для этого разработчики реализовали графику в 4K, повышенную производительность, улучшенную трассировку лучей и многое другое.

В частности, рейтрейсинг Cyberpunk 2077 на PS5 Pro благодаря поддержке BVH8 (8-сторонняя иерархия ограничивающих объёмов) предложит освещение, тени и отражения с трассировкой лучей.

Скриншоты (источник изображений: PlayStation)

Cyberpunk 2077 на PS5 Pro сможет работать в трёх графических режимах:

Ray Tracing Pro (качество) — игра работает при 30 кадрах/с (40 кадров/с с VRR) со всеми эффектами трассировки лучей;

Ray Tracing (баланс) — игра предлагает «плавные» 60 кадров/с с избранными эффектами трассировки лучей;

Performance (производительность) — игра выдаёт до 90 кадров/с, удерживая «высокое качество изображения».

Cyberpunk 2077 вышла на PC (Steam, GOG, EGS), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. С прошлого лета базовая версия игры доступна в премиальном каталоге PS Plus (Extra, Premium/Deluxe).