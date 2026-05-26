Silicon Power анонсировала модули памяти Xpower Cyclone R DDR5-6000 с сертификацией Asus ROG

Компания Silicon Power (SP) представила модули памяти Xpower Cyclone R DDR5, сертифицированные в рамках программы совместимости с материнскими платами Asus ROG. В серию вошли двухканальные комплекты ОЗУ общим объёмом 32 (2 × 16 Гбайт) и 64 (2 × 32 Гбайт) Гбайт.

Все представленные новинки предлагают скорость работы 6000 МТ/с. Для модулей ёмкостью 16 Гбайт заявлены тайминги CL28-36-36-96 и рабочее напряжение 1,4 В. Модули ёмкостью 32 Гбайт обладают таймингами CL30-38-38-96 и работают при напряжении 1,35 В. Все новинки поддерживают профили разгона AMD EXPO.

Модули ОЗУ оснащены радиаторами с RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с подсветкой остальных компонентов ПК с помощью утилиты Asus Aura Sync.

Стоимость представленных модулей ОЗУ производитель не сообщил.