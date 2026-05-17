Asus сертифицировала 17 модулей DDR5 — они точно совместимы с платами ROG

Компания Asus назвала 17 модулей ОЗУ DDR5 от 14 производителей памяти, прошедших сертификацию в рамках программы совместимости с материнскими платами Asus ROG, о которой было объявлено несколько дней назад. Список включает модули памяти от Adata, Apacer, Asgard, Biwin, Corsair, G.Skill, GeIL, Kingston, Klevv, Lexar, Silicon Power, TeamGroup, V-Color и Viper Gaming.

Компания Asus заявляет, что программа ROG Certified распространяется на отдельные продукты DRAM, протестированные и подтверждённые инженерами ROG. Цель программы — подтвердить совместимость с материнскими платами ROG и гарантировать соответствие продукции требованиям Asus в отношении совместимости, стабильности и производительности.

Нужно ли использовать на материнских платах ROG исключительно модули памяти, прошедшие сертификацию ROG? Конечно нет. Каждый производитель следует стандартной отраслевой программе совместимости QVL, в рамках которой производители плат тестируют совместимость модулей памяти от той или иной компании на своих материнских платах. Asus в этом плане не является исключением.

Asus заявляет, что программа ориентирована на геймеров и сборщиков ПК, которые «хотят быть уверены в корректной работе комплектов памяти с системами ROG». Компания также утверждает, что работает напрямую с партнёрами по производству DRAM и отраслевыми экспертами для повышения производительности и совместимости DRAM с сертифицированными продуктами.

Cертифицированные ROG-продукты продаются в онлайн- и розничных магазинах по всему миру, но их доступность может варьироваться в зависимости от региона. Компания также сообщает, что на сертифицированных продуктах и ​​упаковке присутствует логотип ROG Certified. Некоторые продукты могут также иметь логотип Aura Sync, если Asus подтвердила у них поддержку синхронизации RGB-подсветки.