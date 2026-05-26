Intel на днях представит платформу Arc G3 для портативных игровых приставок

По информации портала VideoCardz, компания Intel 28 мая представит платформу Arc G3, разработанную специально для портативных игровых приставок. В основе платформы используется архитектура Panther Lake. О разработке Arc G3 компания Intel заявляла ещё на выставке CES 2026 в начале года.

Среди партнёров по платформе Arc G3 на выставке CES 2026 компания Intel называла Acer, Compal, Foxconn, GPD, Inventec, Microsoft, MSI, OneXPlayer, Pegatron и Wistron. Не все из них выпускают портативные игровые устройства. Некоторые являются ODM-производителями и производственными партнёрами, что говорит о том, что Intel готовит более широкую платформу, а не единый эталонный дизайн.

Согласно более ранним сообщениям, компания MSI выпустит на платформе Arc G3 портативную приставку Claw 8 EX AI+. По данным одного из ретейлеров, устройство предложит процессор Arc G3 Extreme, 32 Гбайт ОЗУ, SSD на 1 Тбайт, а также 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, Wi-Fi 7 и батарею на 80 Вт·ч. В продаже ожидаются стандартный комплект Claw 8 EX AI+, а также версия Launch Pack с чехлом для переноски устройства и другими аксессуарами.

Также игровую приставку на платформе Arc G3 готовит компания Acer. В настоящий момент устройство имеет рабочее название Predator Atlas 8. Информации о нём практически нет. Предположительно, устройство предложит 8-дюймовый экран.

Intel пока не делилась официальными техническими характеристиками процессоров Arc G3. Согласно последним слухам, будут представлены два чипа — Arc G3 и Arc G3 Extreme. Оба имеют по 14 вычислительных ядер (2P + 8E + 4LP). Процессоры будут отличаться тактовой частотой, а также встроенной графикой. Версия Extreme получит 12 графических ядер Xe3, а обычная версия — 10 графических ядер Xe3.

