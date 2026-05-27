Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук

Компания Apple работает над новой функцией безопасности iPhone, благодаря которой смартфон будет заблокирован, если его внезапно вырвут из рук владельца. Это должно сделать уличные кражи устройств менее привлекательным промыслом для воров.

У iPhone есть несколько средств защиты от кражи, включая такие функции, как «Найти iPhone», «Блокировка активации» и «Защита от кражи устройства», но все они будут бесполезны, если вор завладеет устройством, когда им пользуются и оно не заблокировано.

Поэтому Apple решила добавить в iPhone новую функцию, которая автоматически блокирует устройство в случае обнаружения, что его выхватили из рук пользователя, подобно функции обнаружения кражи у Android-устройств.

Для определения момента выхватывания устройства из рук пользователя будет использоваться ряд датчиков, включая акселерометр. После их срабатывания смартфон будет автоматически заблокирован. Чтобы подтвердить факт кражи, функция будет отслеживать расстояние смартфона до сопряжённых смарт-часов Apple Watch. Также будут учитываться те же моменты, что и у функции защиты от кражи устройств: подключён ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя.

Если всё будет указывать на то, что iPhone был похищен у владельца в незнакомом месте, помимо автоматической блокировки устройства, функция ограничит доступ злоумышленника к конфиденциальной информации и учётным записям — областям, которые защищены функцией защиты от кражи устройств.

Теги: apple, iphone, защита данных, блокировка
