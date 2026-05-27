Microsoft выпустила первое обновление, которое ускоряет Windows 11

Microsoft выпустила первое из обновлений Windows 11, которое повышает удобство использования и улучшает базовые функции системы — ПК будет работать быстрее, отзывчивее и надёжнее. Обновление за номером KB5089573 является необязательным.

Свежее обновление стало первым в рамках программы Windows K2 — Microsoft стремится устранить основные недостатки ОС. Отмечаются общие улучшения производительности системы, которые «ускоряют запуск приложений и работу основных функций оболочки, таких как меню „Пуск“, „Поиск“ и „Центр уведомлений“». Компания также заверила, что оно «повышает надёжность [работы] Windows на экранах входа в систему и блокировки, в „Проводнике“, при использовании жестовых команд на сенсорных устройствах и при смене тем в „Параметрах“».

Microsoft несколько недель тестировала эти нововведения с участниками программы Insider — они отметили ощутимое повышение производительности. Одним из нововведений стал «Профиль низкой задержки», благодаря которому всплывающие окна возникают на величину до 70 % быстрее, приложения запускаются быстрее на величину до 40 %. Улучшения внедряются постепенно, поэтому рост производительности станет заметен не сразу после установки обновления — могут уйти до нескольких недель.

Обновление включает в себя и некоторые новые функции, например, возможность подключать по Bluetooth два устройства сразу, присваивать устройствам имена на этапе настройки; некоторые изменение коснулись диспетчера задач. Установить обновление KB5089573 можно вручную из настроек Windows 11.