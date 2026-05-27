Создание базы NASA на Луне начнётся с трёх миссий, которые состоятся в этом году

26 мая 2026 года NASA сообщило о первых этапах реализации проекта по созданию на Луне базы постоянного присутствия человека и заключило для этого ряд контрактов. Ранее новый глава агентства, миллиардер Джаред Айзекман (Jared Isaacman), раскритиковал предыдущее руководство NASA за нецелевой перерасход средств и провал планов миссии Artemis. Обновлённое NASA под его началом бескомпромиссно нацелилось на Луну.

Если вкратце, агентство объявило о заключении новых контрактов на лунные вездеходы, грузовые посадочные аппараты и разведывательные миссии, которые во всех смыслах должны подготовить почву к высадке астронавтов миссии Artemis IV на поверхность спутника и к последующему постоянному присутствию там человека. В агентстве подчеркнули, что речь идёт не об одной экспедиции, а о последовательном строительстве первой внеземной базы человечества.

«Лунная база станет первым форпостом Америки и всего человечества на другом небесном теле, — заявил Джаред Айзекман. — Каждая миссия, как с экипажем, так и без него, будет возможностью чему-то научиться. Мы вернёмся на поверхность Луны, построим инфраструктуру для постоянного пребывания и освоим навыки, необходимые для жизни и работы в одной из самых сложных и опасных сред, какие только можно себе представить».

Первый обнародованный список проекта Moon Base состоит из трёх миссий. По сути, все они — это «сборная солянка» из ранее утверждённых отдельных миссий, переданных частным компаниям и зарубежным партнёрам. NASA лишь сгруппировало их и определило сроки реализации. Фактически речь идёт о бюрократическом процессе, который начало прежнее руководство агентства. Новый глава NASA просто оформил всё в красивую упаковку для СМИ.

Первой в списке идёт миссия Moon Base I, старт которой намечен не ранее осени 2026 года. В ходе её реализации будет испытан посадочный лунный модуль компании Blue Origin Blue Moon Mark 1 Endurance для доставки на спутник полезной нагрузки NASA. Среди оборудования названы камеры Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies для изучения взаимодействия струй двигателей с лунным грунтом и Laser Retroreflective Array — лазерный ретрорефлектор, который поможет орбитальным аппаратам точнее определять местоположение объектов на поверхности, что необходимо для безопасного спуска на поверхность (определение высоты над Луной затруднено, что ранее часто приводило к авариям при посадке). Посадка Blue Moon Mark 1 запланирована в районе соединительной гряды Шеклтона, а сама миссия должна снизить риски для будущих пилотируемых спусков миссии Artemis IV в 2028 году. Добавим, что компания Blue Origin пока сама не уверена, что сможет отправить посадочный модуль на Луну в этом году.

Две остальные «стартовые» миссии Moon Base также должны состояться позже в 2026 году. Миссия Moon Base II доставит на Луну более 499 кг груза, что будет сделано на посадочном модуле Astrobotic Griffin (ещё один долгострой, из-за которого луноход NASA VIPER всё ещё застрял на Земле). В составе груза на платформе Griffin будет луноход Astrolab FLIP, предназначенный для отработки технологий передвижения по Луне, которые затем пригодятся полноценным лунным транспортным средствам.

Миссия Moon Base III доставит на Луну первую полезную нагрузку, отобранную в рамках инициативы NASA «Исследования полезной нагрузки и поверхности Луны». Основной исследовательский аппарат Lunar Vertex будет доставлен на Луну на посадочном модуле Nova-C Trinity компании Intuitive Machines и займётся изучением лунных «вихрей» — светлых завихрений породы на поверхности Луны, чтобы лучше понять эволюцию поверхности и поведение материалов в экстремальных условиях. В рамках миссии будут доставлены полезные грузы от Европейского космического агентства (ЕКА) и Корейского института астрономии и космических наук, что подчёркивает коммерческое и международное участие партнёров в проекте «Лунная база». Также напомним, что оба предыдущих модуля компании Intuitive Machines не смогли совершить безаварийные посадки на Луну — оба опрокинулись набок или вверх тормашками.

Самые крупные контракты из вновь заключённых касаются разработки лунных вездеходов. Для этого NASA выделило $219 млн компании Astrolab, а компании Lunar Outpost — $220 млн. Они спроектируют и создадут колёсные машины для поездок по лунной поверхности, которые смогут перевозить астронавтов, грузы и работать без экипажа. Вездеход Astrolab CLV-1, создаваемый на основе архитектуры FLEX, будет иметь массу около 907 кг и сможет развивать на ровной местности скорость около 9,7 км/ч. Вездеход Lunar Outpost Pegasus рассчитан на работу до одного года, сможет управляться вручную, автономно или дистанционно и развивать скорость около 14,5 км/ч. В течение ближайших 18 месяцев компании должны завершить проектирование, провести оценки с участием экипажа и подготовить лётные образцы к эксплуатации.

Наконец, для доставки этих вездеходов к южному полюсу Луны NASA заключило с Blue Origin контракт на $188 млн с возможностью расширения для доставки двух дополнительных машин (на $280,4 млн).

Отдельно NASA обновило информацию о миссии MoonFall: она должна отправить на Луну четыре дрона, способных совершать короткие прыжки над поверхностью и снимать труднодоступные районы в высоком разрешении. Космический аппарат для доставки дронов создаст Firefly Aerospace — единственная из всех представленных здесь компаний, которая смогла без аварии доставить на поверхность спутника свой посадочный модуль. Запуск миссии намечен на 2028 год. Дроны будут работать в течение одного лунного дня, а их полезная нагрузка, рассчитанная на переживание лунной ночи, должна продолжить работу ещё несколько месяцев.

Несмотря на выделенные деньги, заключённые контракты, а также подготовку новой программы коммерческой доставки грузов на Луну (CLPS 2.0), сбор заявок для участия в которой продлится до 30 июня этого года, мы бы относились ко всему этому со скептицизмом. Кроме компании Firefly Aerospace (отжатой властями США у бизнесмена с Украины), никто толком не долетал до Луны и не смог опуститься на неё без аварии. Считать, что с приходом Айзекмана всё наладится, было бы наивно.