Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5

За последние годы руководство японского платформодержателя Sony Interactive Entertainment отменило или закрыло уже около десяти неудавшихся игр-сервисов. Совсем скоро к ним присоединится ещё одна.

Речь идёт о мультиплеерной гоночной аркаде Destruction AllStars от британской студии Lucid Games. Игра стала одним из первых эксклюзивов PS5, заслужила смешанные отзывы и не смогла привлечь большую аудиторию.

Как стало известно, Sony Interactive Entertainment без предупреждения сняла Destruction AllStars и её премиальную валюту (очки разрушения) с продажи в цифровом магазине PS Store, а также отключила серверы игры.

Однопользовательские режимы Destruction AllStars продолжат работу вплоть до 25 ноября, после чего владельцам игры останутся доступны лишь испытания аркадного режима. Гарантировать их функциональность Sony при этом не может.

В качестве причины отключения мультиплеера указаны «продолжающиеся технические проблемы». Как подметили в издании Delisted Games, пользователи жаловались на недоступность серверов Destruction AllStars ещё с лета 2024 года.

Destruction AllStars должна была выйти на старте PS5 и стоить $70, но после переноса на февраль 2021 года план изменился. На запуске игра оказалась эксклюзивом подписки PS Plus, а по выходу из неё спустя два месяца продавалась уже за $20.

Несмотря на громкие провалы (см. закрытие Concord за две недели с релиза), Sony всё ещё нацелена на создание игр-сервисов. Вышедшая в марте Marathon не оправдала надежд руководства, но платформодержатель надеется на светлое будущее.