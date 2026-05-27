Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5

За последние годы руководство японского платформодержателя Sony Interactive Entertainment отменило или закрыло уже около десяти неудавшихся игр-сервисов. Совсем скоро к ним присоединится ещё одна.

Источник изображения: PlayStation

Речь идёт о мультиплеерной гоночной аркаде Destruction AllStars от британской студии Lucid Games. Игра стала одним из первых эксклюзивов PS5, заслужила смешанные отзывы и не смогла привлечь большую аудиторию.

Как стало известно, Sony Interactive Entertainment без предупреждения сняла Destruction AllStars и её премиальную валюту (очки разрушения) с продажи в цифровом магазине PS Store, а также отключила серверы игры.

Уведомление об отключении мультиплеера (источник изображения: realradec в X)

Однопользовательские режимы Destruction AllStars продолжат работу вплоть до 25 ноября, после чего владельцам игры останутся доступны лишь испытания аркадного режима. Гарантировать их функциональность Sony при этом не может.

В качестве причины отключения мультиплеера указаны «продолжающиеся технические проблемы». Как подметили в издании Delisted Games, пользователи жаловались на недоступность серверов Destruction AllStars ещё с лета 2024 года.

Источник изображения: PlayStation

Destruction AllStars должна была выйти на старте PS5 и стоить $70, но после переноса на февраль 2021 года план изменился. На запуске игра оказалась эксклюзивом подписки PS Plus, а по выходу из неё спустя два месяца продавалась уже за $20.

Несмотря на громкие провалы (см. закрытие Concord за две недели с релиза), Sony всё ещё нацелена на создание игр-сервисов. Вышедшая в марте Marathon не оправдала надежд руководства, но платформодержатель надеется на светлое будущее.

Теги: destruction allstars, lucid games, sony interactive entertainment, гоночная игра, аркада
