Дженсен Хуанг: компании используют ИИ как удобное оправдание для массовых увольнений

При критике сокращений штата, которое руководство компаний стремится обосновать эффектом от внедрения ИИ, принято использовать термин «ИИ-отмывание», и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) встал на защиту персонала, потерю рабочих мест которого работодатель пытается обосновать внедрением ИИ. Такое поведение он назвал безответственным.

Эти слова прозвучали из уст генерального директора Nvidia в интервью Channel NewsAsia во время визита в Сингапур, который является важным «перевалочным пунктом» для экспорта продукции компании по всему миру. «ИИ только прибыл. Как он может привести к потере рабочих мест?» — выразил своё недовольство политикой руководства сокращающих персонал компаний глава Nvidia. Руководителей таких компаний он назвал безответственными, а их действия — пугающими людей и спровоцированными банальной ленью.

Глава DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis), как отмечает The State of Brand, также назвал обоснованные якобы внедрением ИИ сокращения персонала проблемой менеджмента, а не фактором внедрения технологий. У тех, кто сокращает сотрудников под предлогом внедрения ИИ, «нет воображения», как пояснил Хассабис. В настоящее время крупные сокращения штата среди американских техногигантов обусловлены их желанием сэкономить деньги для строительства вычислительной инфраструктуры для того же ИИ. Четвёрка крупнейших игроков рынка готова направить в этом году на соответствующие нужды в общей сложности $725 млрд. Чтобы изыскать эти средства, годятся и сокращения штата, которые позволят сэкономить на фонде оплаты труда.

Социологические опросы показывают, что в таких компаниях сотрудники начинают противиться внедрению ИИ, поскольку считают, что в будущем он их оставит без работы. В половине случаев, как поясняет Bloomberg, сокращаемые кадровые позиции под предлогом внедрения ИИ позже заполняются новыми сотрудниками, нанятыми за меньшие деньги — это происходит в половине случаев.