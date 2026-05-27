Из параллельного импорта в России исключили технику Acer, Asus, HP, Samsung и Intel

Вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешённых для ввоза в Россию по механизму параллельного импорта. Соответствующий приказ Минпромторга РФ был утверждён в ноябре прошлого года. Некоторые его положения начали действовать через шесть месяцев с момента публикации документа.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

Из списка разрешённых к параллельному импорту товаров исчезло несколько позиций компьютерной техники компаний Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и др. Ранее Минпромторг заявлял, что эти изменения не окажут влияния на ассортимент товаров на российском рынке за счёт присутствия на нём аналогов других брендов.

Президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук сообщил, что у потребителей останется возможность приобретения необходимой радиоэлектронной продукции за счёт других каналов поставок, включая трансграничную торговлю и импорт из дружественных стран. Он также добавил, что на российском рынке уже представлены отечественные аналоги такой продукции.

Вместе с компьютерной техникой из перечня товаров для параллельного импорта исключили электробритвы Braun, печатную технику и краски Ricoh, игрушки Spin Master, а также некоторые другие товары. В Минпромторге добавили, что перечень товаров для параллельного импорт пересматривается на регулярной основе. Из него исключаются отдельные товарные знаки и категории, если на территории России продолжается локализованное производство, сохраняются поставки от правообладателей или официальных дистрибьюторов, а также в случае присутствия на рынке достаточного количество отечественных аналогов.

параллельный импорт, россия, электроника
