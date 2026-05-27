«Будто снова вернулся домой»: художник покорил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Балморы в реалистичном масштабе

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает дразнить фанатов тем, как мог бы выглядеть полноценный ремейк легендарной ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind от Bethesda Game Studios.

В рамках своего проекта по воссозданию знаковых локаций из серии The Elder Scrolls в более реалистичном масштабе Торрес представил преображённую версию полюбившегося фанатам Morrowind города Балмора.

Балмора («Каменный лес» в переводе с данмериса) — одно из самых богатых и красивых поселений на Вварденфелле, по размеру уступающее только Вивеку. Считается столицей островных владений Великого дома Хлаалу.

По словам Торреса, при воссоздании Балморы на Unreal Engine 5 он постарался сохранить оригинальное устройство города, но «расширить [его] дух» без оглядки на геймплейные или технические ограничения.

Рендеринг происходил в предварительной версии Unreal Engine 5.8 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (глобальное освещение, отражения), Megalights (массовое освещение), Nanite (модели, растительность) и TSR (сглаживание).

Опубликованный Торресом трёхминутный ролик с демонстрацией реалистичной версии Балморы включает взгляд на город с высоты птичьего полёта и «прогулку» по его улицам с видом словно от первого лица.

Пользователи в комментариях похвалили Торреса за сохранение духа Балморы и остались впечатлены его новой работой. «Будто снова вернулся домой. Столько времени провёл здесь ребёнком», — вспоминает Okamikurainya.

Теги: the elder scrolls iii: morrowind, bethesda game studios, ролевая игра
