Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Германия и Испания выступили против отка...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Германия и Испания выступили против отказа от оборудования Huawei по требованию ЕС

Американские власти ещё в 2019 году начали «крестовый поход» на Huawei Technologies, и одним из этапов санкций против китайского гиганта стало требование об исключении телекоммуникационного оборудования из критически важной национальной инфраструктуры. Евросоюз на словах поддержал эту инициативу, но сейчас отдельные представители блока начинают демонстрировать здоровый прагматизм вместо идеологической солидарности.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Нельзя утверждать, что европейским странам нечем заменить оборудование Huawei Technologies, которое используется в инфраструктуре сетей связи региона — как минимум, местные компании Nokia и Ericsson могли бы радостью заполнить рыночную нишу, но на первое место начинают выходить политические соображения. Как сообщает Bloomberg, боясь спровоцировать ухудшение взаимоотношений с КНР, власти Германии и Испании задумываются о саботаже принятых ранее планов по поэтапному отказу от оборудования Huawei.

Очередная редакция Закона о кибербезопасности, который собирается принять Еврокомиссия, будет в явном виде указывать на риски со стороны зарубежных поставщиков для национальной инфраструктуры, и требовать от членов ЕС выполнения обязательств по исключению из неё компонентов, поставляемых компаниями с «высоким статусом риска», к числу которых в ЕС уже отнесены Huawei и ZTE. Ситуацию тормозило только то, что правительства стран-членов ЕС на своём локальном уровне могли сами определять необходимость подобных мер, и после модификации закона власти ЕС смогут диктовать им условия работы в этой сфере.

Некоторые члены ЕС выражают обеспокоенность тем, что запрет на использование оборудования Huawei вызовет ухудшение отношений с Китаем. Германия со своей развитой промышленностью и экономикой явно не хотела бы стать свидетелем такого сценария развития событий, и выражавший ранее довольно решительную поддержку идеям отдаления от Китая глава правительства Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в последнее время существенно смягчил свою позицию по этому вопросу. Кроме того, противники отказа от использования продукции китайских поставщиков подчёркивают, что без компонентов Huawei и ZTE европейская инфраструктура ИИ окажется слишком дорогой. Мерц теперь выступает не только за усиление торговых связей между Китаем и Германией, но и за временное снятие ограничений на поставку чипов из КНР для европейского автопрома. При этом власти Германии в 2024 году приняли решение об исключении оборудования Huawei и ZTE из национальных сетей связи 5G до конца 2026 года.

Представители Еврокомиссии продолжают настаивать, что зависимость от китайского оборудования подвергает региональные сети связи высоким рискам в сфере безопасности. Мобильным операторам региона в ближайшие три года потребуется от 3,4 до 4,3 млрд евро на замену оборудования китайских поставщиков на условно «безопасное». Представители испанского правительства подчеркнули, что страна продолжает поддерживать курс на усиление контроля за поставками в регион оборудования от «высокорисковых» производителей. На уровне региональных министерств консультации по внесению изменений в действующее законодательство начались на этой неделе. При этом на уровне экономики Испания в последние годы стала зависеть от китайских денег гораздо сильнее: инвесторы из Поднебесной не только строят здесь солнечные электростанции, но и развивают производство электромобилей. Министр торговли Германии Катерина Райхе (Katherina Reiche) недавно во время своего визита в Пекин подчеркнула, что ЕС должен удостовериться в отсутствии негативного влияния принимаемых в отношении КНР мер на европейский экспорт товаров в эту страну.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei
США хотят полностью запретить ввоз всей продукции Huawei и ряда других китайских компаний
Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8
SpaceX готовит тарелку Starlink Mini на батарейках — она пригодится не только в походах
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов
Теги: huawei, zte, ес, экспортные ограничения, евросоюз
huawei, zte, ес, экспортные ограничения, евросоюз
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Флагманским смартфонам Samsung предрекли резкое подорожание в июне
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Alibaba заявила, что смогла запустить Android 16 на процессорах RISC-V 56 мин.
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России 2 ч.
«Будто снова вернулся домой»: художник покорил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Балморы в реалистичном масштабе 4 ч.
CD Projekt Red анонсировала сюжетное дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3: Wild Hunt и повышение системных требований игры 5 ч.
Трилогия классических стратегий Empire Earth спустя 25 лет вышла в Steam — в том числе российском 5 ч.
ИИ уличили в расизме при найме на работу 6 ч.
Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5 6 ч.
Безумству храбрых: французский инженер троллит IT-гигантов сатирическими ИИ-нарезками с индюком 7 ч.
Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук 7 ч.
Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией 7 ч.
Raspberry Pi 6 выйдет не раньше 2028 года 15 мин.
SpaceX признала: для орбитального ИИ ей катастрофически не хватает чипов — и TeraFab может не спасти 33 мин.
После премиальных Googlebook выйдут Android-ноутбуки подешевле, пообещала Google 41 мин.
Broadcom представила чип-шлюз 50G PON с ИИ и постквантовой криптографией 51 мин.
Bull поставила Финляндии суперкомпьютер Roihu с производительностью до 49 Пфлопс 56 мин.
«Росатом» изготовил и отправил на верфь первый реактор РИТМ для плавучей АЭС 2 ч.
Германия и Испания выступили против отказа от оборудования Huawei по требованию ЕС 2 ч.
Охлаждать процессоры без возни с термопастой поможет термопрокладка на углеродных нанотрубках 3 ч.
Беспилотный автобус в Гётеборге успел совершить только два рейса — и в него врезался трамвай 3 ч.
Logitech представила эргономичный комплект мыши и клавиатуры Signature Comfort Plus 3 ч.