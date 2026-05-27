Германия и Испания выступили против отказа от оборудования Huawei по требованию ЕС

Американские власти ещё в 2019 году начали «крестовый поход» на Huawei Technologies, и одним из этапов санкций против китайского гиганта стало требование об исключении телекоммуникационного оборудования из критически важной национальной инфраструктуры. Евросоюз на словах поддержал эту инициативу, но сейчас отдельные представители блока начинают демонстрировать здоровый прагматизм вместо идеологической солидарности.

Нельзя утверждать, что европейским странам нечем заменить оборудование Huawei Technologies, которое используется в инфраструктуре сетей связи региона — как минимум, местные компании Nokia и Ericsson могли бы радостью заполнить рыночную нишу, но на первое место начинают выходить политические соображения. Как сообщает Bloomberg, боясь спровоцировать ухудшение взаимоотношений с КНР, власти Германии и Испании задумываются о саботаже принятых ранее планов по поэтапному отказу от оборудования Huawei.

Очередная редакция Закона о кибербезопасности, который собирается принять Еврокомиссия, будет в явном виде указывать на риски со стороны зарубежных поставщиков для национальной инфраструктуры, и требовать от членов ЕС выполнения обязательств по исключению из неё компонентов, поставляемых компаниями с «высоким статусом риска», к числу которых в ЕС уже отнесены Huawei и ZTE. Ситуацию тормозило только то, что правительства стран-членов ЕС на своём локальном уровне могли сами определять необходимость подобных мер, и после модификации закона власти ЕС смогут диктовать им условия работы в этой сфере.

Некоторые члены ЕС выражают обеспокоенность тем, что запрет на использование оборудования Huawei вызовет ухудшение отношений с Китаем. Германия со своей развитой промышленностью и экономикой явно не хотела бы стать свидетелем такого сценария развития событий, и выражавший ранее довольно решительную поддержку идеям отдаления от Китая глава правительства Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в последнее время существенно смягчил свою позицию по этому вопросу. Кроме того, противники отказа от использования продукции китайских поставщиков подчёркивают, что без компонентов Huawei и ZTE европейская инфраструктура ИИ окажется слишком дорогой. Мерц теперь выступает не только за усиление торговых связей между Китаем и Германией, но и за временное снятие ограничений на поставку чипов из КНР для европейского автопрома. При этом власти Германии в 2024 году приняли решение об исключении оборудования Huawei и ZTE из национальных сетей связи 5G до конца 2026 года.

Представители Еврокомиссии продолжают настаивать, что зависимость от китайского оборудования подвергает региональные сети связи высоким рискам в сфере безопасности. Мобильным операторам региона в ближайшие три года потребуется от 3,4 до 4,3 млрд евро на замену оборудования китайских поставщиков на условно «безопасное». Представители испанского правительства подчеркнули, что страна продолжает поддерживать курс на усиление контроля за поставками в регион оборудования от «высокорисковых» производителей. На уровне региональных министерств консультации по внесению изменений в действующее законодательство начались на этой неделе. При этом на уровне экономики Испания в последние годы стала зависеть от китайских денег гораздо сильнее: инвесторы из Поднебесной не только строят здесь солнечные электростанции, но и развивают производство электромобилей. Министр торговли Германии Катерина Райхе (Katherina Reiche) недавно во время своего визита в Пекин подчеркнула, что ЕС должен удостовериться в отсутствии негативного влияния принимаемых в отношении КНР мер на европейский экспорт товаров в эту страну.