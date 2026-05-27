Электромобиль Ferrari Luce высмеяли в соцсетях — акции компании упали на 8 %

Разработанный при участии дизайнера Джони Айва (Jony Ive) электромобиль Ferrari Luce спровоцировал беспрецедентную отрицательную реакцию общественности. Машину с ценником €550 тыс. высмеяли в соцсетях, а акции компании обрушились на 8 %.

Представив электромобиль Luce, культовый итальянский бренд резко отошёл от своей традиционной философии — рёв двигателя V12 он как будто променял на аккумуляторы и минималистический внешний вид. Участие в проекте принял бывший главный дизайнер Apple Джони Айв — первым упрёком в адрес Ferrari стал переход в «эстетику Apple»; в шутку или всерьёз даже выдвинули гипотезу, что Айв использовал наработки закрывшегося проекта электромобиля Apple. Ещё одним уколом стало сравнение Luce с печально известной Apple Magic Mouse, которую тоже активно высмеивали.

Некоторые подвергли сомнению решение Ferrari установить в салон машины подстаканники — это, конечно, удобно, но выглядит скорее осквернением спортивного стиля, которым славится бренд. Внешний вид Luce сравнили с Nissan Leaf, задавшись вопросом, соответствует ли дизайн ценнику, почти в двадцать раз превышающему стоимость электромобилей начального уровня. Поворотный дисплей в центре приборной панели сравнили с держателем туалетной бумаги.

Беспощадная общественная реакция быстро перекинулась на финансовые рынки, вызвав шок на Уолл-стрит и на Итальянской бирже — акции Ferrari после анонса Luce рухнули почти на 8 %. Не сдержал своего разочарования даже Лука ди Монтецемоло (Luca di Montezemolo), бывший председатель совета директоров компании: «Скажи я, что думаю на самом деле, я бы навредил Ferrari. Мы рискуем разрушить миф. Очень жаль. Надеюсь, они хотя бы снимут „Гарцующую лошадь“ (эмблему) с этой машины».

Для инвесторов проблемой оказалась не сама машина, а сомнение, что Ferrari сумеет сохранить свой бренд в эпоху электромобилей — высокие затраты на исследования и разработку могут не принести клиентов.

