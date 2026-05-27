Китайский производитель памяти CXMT готовит крупнейшее за последние годы IPO, чтобы бросить вызов Samsung и Micron

Крупнейший производитель чипов памяти Китая ChangXin Memory Technologies (CXMT) получил одобрение Шанхайской фондовой биржи на проведение первичного размещения акций (IPO). Это IPO может стать крупнейшим первичным размещением акций в материковом Китае с 2022 года, поскольку чипмейкер планирует привлечь более $4 млрд.

В сообщении сказано, что CXMT намерена привлечь не менее 29,5 млрд юаней ($4,3 млрд) на технологической площадке STAR Market в ходе размещения не менее 10 % акций. С учётом опциона на доразмещение IPO может превысить $5 млрд. Если это произойдёт, размещение CXMT станет крупнейшим в материковом Китае с момента выхода на биржу нефтяной компании Cnooc, которая привлекла $5,1 млрд в 2022 году. Это также станет крупнейшим IPO в Азии с момента выхода на биржу производителя литиевых аккумуляторов CATL, который привлёк $5,3 млрд в 2025 году.

CXMT является одним из крупнейших игроков высокотехнологичной отрасли Китая. Компания лидирует в производстве чипов памяти DRAM, спрос на которые резко вырос по всему миру на фоне развития сферы искусственного интеллекта. По данным источника, CXMT занимает около 7,7 % глобального рынка чипов памяти. При этом 90 % рынка остаются под контролем трёх крупнейших производителей: SK hynix, Micron и Samsung. В этом месяце все три компании впервые достигли капитализации в $1 трлн.

По итогам первого квартала нынешнего года CXMT получила выручку в размере 50,8 млрд юаней ($7,5 млрд) и вышла на прибыльность после убытка годом ранее. Компания ожидает ускорения роста финансовых показателей. CXMT прогнозирует, что квартальная выручка превысит 110 млрд юаней ($16,2 млрд), а прибыль вырастет на 2200 % — до 50 млрд юаней ($7,4 млрд).

В сообщении сказано, что IPO CXMT станет важным шагом в попытках Пекина добиться независимости в производстве чипов. Компания входит в число производителей, в отношении которых американские власти предлагали ввести торговые ограничения. CXMT фактически является «национальным чемпионом» Китая, придавшим импульс всей полупроводниковой отрасли страны, считает управляющий директор Beijing Xinhan Capital Ао Фэй. Сама CXMT заявляла, что восполняет «многолетний пробел материкового Китая на мировом рынке DRAM», признавая, что технологические процессы компании уступают тем, которые используют лидеры рынка.