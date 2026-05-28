Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-агенты разгоняют спрос на токены — ко...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ-агенты разгоняют спрос на токены — компании тратят миллионы и не знают, окупится ли это

Крупные технологические компании активно пытаются оправдать стремительный рост цен на системы искусственного интеллекта — его уже ощутили на себе даже такие компании, как Microsoft и Uber.

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Uber за считанные месяцы исчерпала весь свой бюджет на ИИ, сообщил недавно технический директор компании Правеен Неппалли Нага (Praveen Neppalli Naga); при этом расход токенов не имеет прямой связи с появлением полезных функций для потребителей, добавил руководитель операционного отдела Эндрю Макдональд (Andrew Macdonald). Microsoft начала отключать разработчиков от корпоративной подписки на помощника программиста Anthropic Claude Code и уже к 30 июня намеревается полностью перевести сотрудников на Copilot. Эта мера может показаться стремлением к консолидации средств разработки, но есть причины полагать, что решение имеет финансовые основания. Активное использование ИИ-агентов может в ближайшие годы повысить мировой расход токенов в 24 раза, подсчитали в Goldman Sachs.

Компании из большинства отраслей и их руководители стремятся найти ощутимую выгоду от активного внедрения ИИ, но примеры Uber и Microsoft продемонстрировали, что это не самая простая задача. Microsoft, в частности, стала переводить GitHub Copilot с фиксированного тарифа на прямую оплату токенов, потому что себестоимость сервиса выросла. Основной причиной перемен стала популярность агентного ИИ, который потребляет ресурсы в объёме до тысячи раз большем, чем чат-боты. В марте глава Nvidia Jensen Huang заявил, что если инженер с зарплатой $500 тыс. в год не использует за тот же период токены на $250 тыс., то это повод для беспокойства. И это не редкость: руководители компаний теперь наперебой хвалятся масштабами использования ИИ. В Airbnb сообщили, что 60 % нового кода генерируется ИИ; в Google этот показатель составляет 50 %; в Uber ИИ пользуются 80 % инженеров-программистов, а 60 % кода генерирует ИИ — и нет гарантии, что такие расходы себя оправдывают.

Создатель OpenClaw и ныне сотрудник OpenAI, Петер Штайнбергер (Peter Steinberger) недавно признался, что его отдел, состоящий всего из трёх человек за месяц потребил токенов на сумму $1,3 млн. Это наглядно подтверждает тезис, что стоимость ИИ растёт быстрее, чем оплата труда работников, которых он должен заменить — всё менее обоснованными представляются массовые сокращения, которые руководство компаний пытается оправдать ИИ. Есть, впрочем, надежда, что оборудование нового поколения позволит значительно удешевить использование ИИ: Nvidia, например, готовит платформу Vera Rubin, которая обещает обеспечить десятикратный прирост производительности на ватт по сравнению с существующими решениями.

Это даст колоссальные преимущества компаниям, использующим ускорители нового поколения, перед конкурентами, которые пользуются актуальными Blackwell и тем более устаревшими Hopper. При этом более 50 % проектов центров обработки данных, которые анонсировали с учётом оборудования Blackwell, были закрыты или заморожены, и всё меньше ясности относительно того, как они будут работать, если их запустят в текущем году. В конце 2025 года Google, Oracle и Microsoft установили, что в любом случае будут использовать это оборудование в течение шести лет, прежде чем модернизировать — и это, кажется, невозможно согласовать с тем прогрессом, который обещают производители ускорителей.

Пока же реальность такова, что даже при снижении стоимости токенов взрывной рост числа ИИ-агентов не может компенсироваться повышением эффективности оборудования. И нет гарантии, что этого оборудования когда-либо будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос на ИИ. И если даже такие игроки, как Microsoft и Uber, корректируют свои планы по внедрению ИИ, то всё труднее становится представить, как должен вести себя весь остальной бизнес. Если же ИИ станут использовать меньше, чтобы сократить затраты, то и у разработчиков ИИ никогда не будет средств, чтобы компенсировать огромные расходы на инфраструктуру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров
MacBook Neo спутал карты производителям Windows-ноутбуков — те спешно готовят ответ
В Sandisk уверены: главным компонентом ИИ-инфраструктуры станет память, а не процессоры
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325
Теги: ии, ии-агент, токен
ии, ии-агент, токен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 3 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 4 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 4 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 5 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 6 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 7 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 7 ч.
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie 8 ч.
Meta запустила платные подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц 8 ч.
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию 16 ч.
Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 — до 98 дюймов и до 288 Гц 0 мин.
Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition с массивным водоблоком 2 мин.
LG опровергла слухи о продаже ТВ-бизнеса китайской Hisense 18 мин.
ИИ-агенты разгоняют спрос на токены — компании тратят миллионы и не знают, окупится ли это 2 ч.
Макет грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показался на видео 2 ч.
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic 3 ч.
MacBook Neo спутал карты производителям Windows-ноутбуков — те спешно готовят ответ 3 ч.
В Sandisk уверены: главным компонентом ИИ-инфраструктуры станет память, а не процессоры 3 ч.
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325 4 ч.
Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision 4 ч.