Waymo начала перевозить пассажиров на новейших роботакси Ojai — пока бесплатно

Waymo открывает доступ к поездкам на своих новейших роботакси Ojai для обычных пассажиров, не являющихся сотрудниками компании. По сообщению The Verge, на начальном этапе избранные пассажиры смогут бесплатно протестировать автомобили в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе, после чего Waymo начнёт постепенно расширять географию сервиса и сделает его платным.

Источник изображений: Waymo

Ранее известные как минивэны Zeekr RT, новые транспортные средства Ojai придут на смену автомобилям Jaguar I-Pace, производство которых завершилось в конце 2024 года. Это уже вторая модель беспилотника Waymo, спроектированная с нуля, после автомобиля Firefly, выведенного из эксплуатации в 2017 году.

По заявлению компании, шестое поколение систем автономного вождения стало самым совершенным в истории бренда, требуя при этом меньшего количества датчиков. Модернизированные камеры, лидары и радары позволяют автомобилям уверенно ориентироваться даже в экстремальных погодных условиях. Автомобили изначально спроектированы для масштабного серийного выпуска, и в будущем производственные партнёры планируют выпускать их десятками тысяч единиц в год.

Разработка Ojai велась совместно с китайским автопроизводителем Geely, владеющим такими брендами, как Volvo, Lotus и Polestar. При этом, чтобы избежать высоких пошлин и ограничений на импорт автомобилей с китайским ПО, Waymo закупает машины у Zeekr полностью без встроенного программного обеспечения. Внутри минивэна, способного вместить до четырёх пассажиров, предусмотрены ровный пол и низкая подножка для удобной посадки, инструкции с тактильным шрифтом Брайля для слабовидящих, а также три больших экрана и разъёмы для зарядки устройств.

The Verge напоминает, что запуск Ojai совпал с непростым периодом для Waymo. Компания временно приостановила движение по автомагистралям во всех городах из-за некорректной работы алгоритмов в зоне дорожных работ, а также отозвала программное обеспечение после того, как роботакси проехали по затопленным улицам в Техасе на высокой скорости. Несмотря на сложности, компания продолжает масштабирование и в дальнейшем автопарк пополнят модели Hyundai Ioniq 5, а также будущие автомобили, разрабатываемые в партнёрстве с Toyota.

роботакси, waymo
