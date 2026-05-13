Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы

Правила работы немногочисленных пока сервисов роботакси в США подразумевают, что в сильный дождь или снег таксомоторы приостанавливают деятельность. Обычно это связано с созданием помех для бортовых камер, которые распознают препятствия и движущиеся объекты. Waymo пришлось скорректировать алгоритмы своих роботакси, поскольку те без раздумий штурмовали водные преграды.

В нормальных условиях городской эксплуатации роботакси и не нужно погружаться в воду, но во время сильных ливней на улицах городов иногда возникают зоны сильного подтопления. Попавшие в неё роботакси не всегда могут выбраться из таких ловушек. Как сообщает CNBC, в прошлом месяце один таксомотор Waymo без людей на борту выехал на затопленный участок дороги в Сан-Антонио, после чего был снесён ливневым потоком в близлежащий ручей. Инцидент привлёк внимание агентства NHTSA, после чего Waymo добровольно вызвалась скорректировать алгоритмы управления роботакси таким образом, чтобы машины избегали подтопленных участков дорог.

Известны также случаи, когда роботакси Waymo заезжали в глубокую лужу и останавливались в ней, мешая проезду других участников движения. Во время сильных дождей роботакси Waymo после обновления ПО «по воздуху», которое затронет 3791 машину, будут избегать маршрутов, на которых имеются участки дорог с высоким риском подтопления. Как правило, их расположение известно заранее, ведь в большинстве случаев ландшафт территорий, на которых эксплуатируются роботакси, весьма статичен. После инцидента в Сан-Антонио сервис Waymo приостановил работу своих беспилотных такси с 20 апреля. Функционирование роботакси в этом городе будет возобновлено на этой неделе после обновления программного обеспечения и проверки его безопасности.

Waymo в рамках отзывной кампании обновит ПО дистанционно на всех роботакси с оборудованием пятого и шестого поколений, которые эксплуатируются в Финиксе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Остине, Сан-Антонио и Атланте. Поскольку компании пришлось обновлять ПО на всех эксплуатируемых в США роботакси, благодаря этому стало известно их текущее количество, которое приближается к 4000 машин. Еженедельно они осуществляют 500 000 платных поездок в 10 городах США, к концу года количество поездок увеличится до 1 млн в неделю.

Теги: waymo, роботакси, автопилот, сша, наводнение
