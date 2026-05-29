Новые возможности камеры и дизайн Siri стали известны до выхода iOS 27

Издание Bloomberg раскрыло детали редизайна операционной системы iOS 27, опубликовав иллюстрации нового интерфейса голосового помощника. Ключевым нововведением станет интеграция Siri в область интерактивного выреза Dynamic Island, а также появление независимого приложения чат-бота.

Активировать обновлённую Siri, как сообщает 9to5Mac со ссылкой на материал Bloomberg, можно будет голосовой командой, удержанием кнопки питания или свайпом вниз от центра верхней части экрана. Свайп откроет ИИ-интерфейс «Поиск или запрос» (Search or Ask), в котором пользователь сможет запускать приложения, создавать сообщения, проверять погоду, добавлять события в «Календарь» и выполнять веб-поиск через новую систему Apple, работающую по принципу, схожему с Perplexity. Результаты отобразятся в виде интерактивных текстовых карточек, «выплывающих» из динамического острова, а при дальнейшем свайпе вниз откроется полноценный диалог с чат-ботом внутри отдельного приложения Siri.

Навигация также претерпит изменения: «Центр уведомлений» в iOS 27, в отличие от текущих версий, будет открываться только свайпом из левого верхнего угла экрана, что освободит центральную зону для вызова ассистента. В интерфейсе «Поиск или запрос» останутся доступными подсказки Siri и веб-результаты, при этом голосовой ввод сохранится в качестве дополнительной функции.

В iOS 27 приложение «Камера» станет настраиваемым благодаря новой панели «Добавить виджеты» (Add Widgets), которая позволит закреплять конкретные инструменты и элементы управления. Также в систему добавят опцию на базе ИИ для автоматической проверки грамматики, а в редакторе фотографий появятся функции Extend (расширение границ снимка) и Reframe (перекомпоновка кадра).

Отдельного внимания заслуживает интеграция сторонних ИИ-агентов. Apple уже сотрудничает с OpenAI, а также протестировала подключение Siri к Google Gemini и к Anthropic Claude. В интерфейсе «Поиск или запрос» появится кнопка с выпадающим меню для выбора внешнего сервиса, что позволит направлять запросы напрямую к этим нейросетям. При этом результаты Siri будет показывать в виде тех же текстовых карточек.

iOS 27 будет представлена на конференции WWDC, ключевой доклад которой пройдёт 8 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 мск). Как отмечает Bloomberg, представленные иллюстрации созданы журналистами издания на основе инсайдерской информации, однако финальный дизайн может измениться.