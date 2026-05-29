Бум ИИ максимально разогнал выручку Dell с момента возвращения компании на фондовый рынок в 2018 году

Компания Dell Technologies не стала медлить с квартальным отчётом, и опубликовала свою статистику за первый квартал 2027 фискального года сразу после конкурирующей HP Inc. Более сильная ориентация бизнеса Dell на корпоративный рынок позволила ей активнее зарабатывать в условиях бума ИИ, совокупная выручка в годовом сравнении выросла на рекордные 88 % до рекордных же $43,84 млрд.

Такого стремительного роста выручки в пределах квартала компания не демонстрировала с момента своего возвращения на биржу в 2018 году. Акции компании после публикации отчётности выросли в цене на 39 %. Если в клиентском сегменте выручка Dell в прошлом квартале выросла всего на 17 % до $14,6 млрд, то инфраструктурное направление подняло свою выручку сразу на 181 % до $29 млрд. Операционная прибыль этого подразделения выросла сразу на 206 % до $3,1 млрд. Непосредственно на ИИ-серверах выручка Dell в минувшем квартале увеличилась в годовом сравнении на 757 % до $16,1 млрд. При этом общий объём заказов на ИИ-серверы сейчас достигает $24,4 млрд. По итогам всего фискального 2027 года Dell рассчитывает выручить от реализации ИИ-серверов $60 млрд.

В текущем квартале Dell ожидает в целом выручить от $44 до $45 млрд, что значительно выше ожиданий рынка на уровне $35,06 млрд. По итогам всего фискального года Dell ожидает выручить от $165 до $169 млрд. Это тоже выше ожиданий аналитиков, а также является улучшением относительно прежнего диапазона от $138 до $142 млрд, который сформировало руководство компании. По словам представителей Dell, у компании сейчас насчитывается более 5000 клиентов в сегменте ИИ-серверов.

Уверенности инвесторам прибавило и недавнее заключение Dell контракта с Пентагоном на сумму $9,7 млрд, который будет подразумевать предоставление доступа к сервисам Microsoft 365 сроком на пять лет. Операционный директор компании Джефф Кларк (Jeff Clarke) пояснил, что Dell пересматривает цены на свою продукцию практически каждый день, и пока нет оснований надеяться, что в ближайшее время ценовое давление ослабнет, причём речь идёт не только о дефиците памяти и жёстких дисков, но и центральных процессоров. По крайней мере, в текущем квартале ситуация точно не улучшится.