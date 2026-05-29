Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен

Любители игр сейчас активно обсуждают резко подорожавшие портативные консоли Valve Steam Deck OLED — они прибавили в стоимости до $300. Повышение цен совпало с первым за несколько месяцев пополнением запасов устройств, и на показатели продаж оно не повлияло.

Свежая партия приставок Valve Steam Deck OLED в США была распродана за сутки; приобрести устройство пока можно в Европе и Восточной Азии через дистрибьютора Komodo. Когда Valve пополнила запасы Steam Deck, продажи устройства резко подскочили — портативная игровая консоль снова заняла первое место в списке самых продаваемых товаров Steam.

Это не первый подобный всплеск продаж: когда Sony объявила о предстоящем повышении цен, геймеры стали оперативно закупаться PlayStation 5 — разница в том, что японский производитель объявил об этом заранее, и у людей была возможность сэкономить. В случае с Valve ажиотаж, вероятно, был вызван дефицитом устройств до повышения цен. Оно может оказаться не последним — в условиях дефицита чипов памяти и других компьютерных компонентов Steam Deck может подорожать ещё.

Теги: valve, steam deck, портативная консоль
