CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4

Вышедший 11 лет назад фэнтезийный ролевой боевик The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt Red готовится получить уже третье сюжетное дополнение, а находящаяся в разработке The Witcher 4 рискует остаться вообще без аддонов.

Вопрос возможных расширений для The Witcher 4 прокомментировал соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) в разговоре с инвесторами на фоне нового финансового отчёта компании.

По словам Новаковского, рассчитывать на выпуск в будущем сюжетных дополнений к The Witcher 4 не стоит, но не из-за недостатка амбиций CD Projekt на новую трилогию «Ведьмака», а наоборот.

Согласно анонсированному ещё в 2022 году графику, CD Projekt Red намерена выпустить три номерные игры The Witcher (начиная с The Witcher 4) за шесть лет. Судя по всему, план до сих пор в силе.

«Как вы упомянули в вопросе, планы крайне амбициозны — выпустить три "Ведьмака" за шесть лет. Говоря начистоту, для нас будет затруднительно добавить дополнение к предстоящей трилогии», — пояснил Новаковский.

Что касается третьего дополнения к The Witcher 3, то «Баллады прошлого» (Songs of the Past) выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Новаковский упомянул, что изначально аддон хотели выпустить в 2026-м, но решили не спешить.

Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК и консолях текущего поколения. Игра находится в активной разработке (в проекте задействовано 513 из 975 сотрудников CDPR) и базируется на движке Unreal Engine 5.

Теги: the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
