Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи

Имитация активного внедрения ИИ в своей повседневной активности в глазах многих сотрудников американских техногигантов стала нормой, поскольку в ряде случаев работодатели по степени вовлечённости персонала во внедрение ИИ пытаются оценивать эффективность его работы. Amazon недавно призвала сотрудников не заниматься такого рода «показухой».

Как отмечает Financial Times, компания даже отключила виртуальные «таблицы лидеров» в подразделениях, которые показывали наиболее активных пользователей ИИ. Это произошло после того, как некоторых сотрудников уличили в искусственном завышении своего рейтинга в соответствующих таблицах. Профильный служебный сервис Kirorank, который демонстрировал активность использования платформы для разработчиков Kiro, полагающейся на ИИ, был отключен от корпоративной сети на этой неделе.

Работодатель выявил, что некоторые сотрудники начали загружать ИИ-агентов бессмысленной работой только для поднятия собственного рейтинга в системе. Старший вице-президент Amazon Дейв Тредвелл (Dave Treadwell) заявил, что система рейтингов была создана с благими намерениями, но искусственный «разгон рейтинга» отдельными сотрудниками оборачивается для корпорации дополнительными затратами. «Пожалуйста, не используйте ИИ только ради того, чтобы его использовать», — обратился руководитель к своим подчинённым. В любом случае, «таблица лидеров» не была утверждённым к обязательному применению в компании инструментом мониторинга, а потому её отключение не может считаться отказом от первоначальных намерений как таковым.

В подобной паразитной активности были уличены и сотрудники Meta✴, как сообщалось ранее. Amazon перед своими разработчиками ставит цель по использованию ИИ в работе: соответствующими инструментами должны быть охвачены не менее 80 % специалистов на еженедельной основе. Собирающаяся потратить в этом году $200 млрд на строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ компания Amazon просто не готова мириться со скромными темпами внедрения профильных технологий внутри своей структуры. Теперь вместо банального подсчёта потребления ИИ-токенов своими специалистами она переходит к оценке использования ИИ для создания реально работающих приложений. Как пояснил Тредвелл, сотрудники должны концентрироваться не на потреблении токенов, а создавать лучшие продукты.