Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Руководство Amazon запретило сотрудникам...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи

Имитация активного внедрения ИИ в своей повседневной активности в глазах многих сотрудников американских техногигантов стала нормой, поскольку в ряде случаев работодатели по степени вовлечённости персонала во внедрение ИИ пытаются оценивать эффективность его работы. Amazon недавно призвала сотрудников не заниматься такого рода «показухой».

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Как отмечает Financial Times, компания даже отключила виртуальные «таблицы лидеров» в подразделениях, которые показывали наиболее активных пользователей ИИ. Это произошло после того, как некоторых сотрудников уличили в искусственном завышении своего рейтинга в соответствующих таблицах. Профильный служебный сервис Kirorank, который демонстрировал активность использования платформы для разработчиков Kiro, полагающейся на ИИ, был отключен от корпоративной сети на этой неделе.

Работодатель выявил, что некоторые сотрудники начали загружать ИИ-агентов бессмысленной работой только для поднятия собственного рейтинга в системе. Старший вице-президент Amazon Дейв Тредвелл (Dave Treadwell) заявил, что система рейтингов была создана с благими намерениями, но искусственный «разгон рейтинга» отдельными сотрудниками оборачивается для корпорации дополнительными затратами. «Пожалуйста, не используйте ИИ только ради того, чтобы его использовать», — обратился руководитель к своим подчинённым. В любом случае, «таблица лидеров» не была утверждённым к обязательному применению в компании инструментом мониторинга, а потому её отключение не может считаться отказом от первоначальных намерений как таковым.

В подобной паразитной активности были уличены и сотрудники Meta, как сообщалось ранее. Amazon перед своими разработчиками ставит цель по использованию ИИ в работе: соответствующими инструментами должны быть охвачены не менее 80 % специалистов на еженедельной основе. Собирающаяся потратить в этом году $200 млрд на строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ компания Amazon просто не готова мириться со скромными темпами внедрения профильных технологий внутри своей структуры. Теперь вместо банального подсчёта потребления ИИ-токенов своими специалистами она переходит к оценке использования ИИ для создания реально работающих приложений. Как пояснил Тредвелл, сотрудники должны концентрироваться не на потреблении токенов, а создавать лучшие продукты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сотрудники Amazon используют ИИ вхолостую — ради отчётности, а не результата
Учёные экспериментально подтвердили, что ИИ-агенты OpenClaw иногда вырываются из-под контроля
Мошенники с ИИ зарабатывают до 4,5 раза больше обычных, сообщили в Интерполе
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается
Bloomberg раскрыл новый облик Siri в iOS 27 — она поселится в Dynamic Island
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса
Теги: amazon, ии, ии-агент, ии-помощник, токены
amazon, ии, ии-агент, ии-помощник, токены
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Флагманские смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro дебютировали в России — раскрыты цены
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 44 мин.
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4 49 мин.
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории 2 ч.
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ 2 ч.
Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи 2 ч.
ИИ охотно верит в ложь, а затем упорно отказывается разубеждаться, показало исследование 2 ч.
Продажи The Witcher 3: Wild Hunt превысили 65 миллионов, а команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 продолжают расти 3 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman уже стал хитом — полтора миллиона проданных копий за первый день 4 ч.
Google защитила Chrome от кражи файлов cookie, но только в Windows 5 ч.
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается 6 ч.
Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов 2 ч.
Curator нейтрализовал несколько атак на маркетплейс цифровых товаров YooMarket 2 ч.
5G заработает в крупных городах России уже летом, но без резкого роста скорости 2 ч.
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики 2 ч.
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн 2 ч.
Обделённые сотрудники Samsung оспорят в суде огромные премии для чипмейкеров 3 ч.
Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro — для киберспортсменов и просто любителей игр 3 ч.
Cisco: агентный ИИ трансформирует структуру интернет-коммуникаций, а через 10 лет на него придётся четверть трафика 3 ч.
Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен 4 ч.
Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит 4 ч.