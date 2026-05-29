Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ

AWS объявила о выходе новой версии OpenSearch Serverless — полностью управляемой базы данных для поиска и векторной обработки данных, разработанной с учётом специфики агентных рабочих нагрузок.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

По словам Тиа Уайт (Tia White), генерального менеджера Amazon OpenSearch Service, агенты переходят из экспериментальной стадии в производственную, создавая модели трафика с мгновенными изменениями интенсивности, для которых предыдущая инфраструктура просто не была предназначена.

Агенты могут по запросу демонстрировать всплеск активности, создавая множество подагентов, которые за считанные секунды запрашивают данные из сотен баз данных, ищут документы и вызывают API, а затем также быстро прекращают деятельность. Как утверждает AWS, OpenSearch Serverless нового поколения может мгновенно масштабироваться при запуске задач агентами и возвращаться к нулю в режиме ожидания.

Ключевое изменение заключается в том, что сервис отделяет вычислительные ресурсы от хранилища, позволяя масштабировать вычислительные мощности за считанные секунды для обработки всплесков трафика агентов и уменьшать их до нуля, сводя также к нулю затраты клиентов, когда агенты простаивают. Клиент платит только за ресурсы, потребляемые его активными рабочими нагрузками, а не за выделенную мощность, что обеспечивает значительную экономию.

«OpenSearch Serverless следующего поколения масштабируется от нуля до тысяч запросов в секунду и обратно до нуля в режиме ожидания, обеспечивая экономию средств до 60 % по сравнению со стоимостью кластеров OpenSearch Service, выделенных для пиковой нагрузки», — сообщила AWS.

«Раньше в нашей предыдущей версии Serverless нужно было иметь как минимум один работающий экземпляр, потому что хранилище и вычислительные ресурсы были взаимосвязаны, — сообщила Уайт. — Вы не могли просто автоматически запускать [вычислительные ресурсы] с необходимой скоростью, поэтому у вас всегда были свободные вычислительные ресурсы, зарезервированные для вашей рабочей нагрузки, независимо от того, использовали вы их или нет».

Традиционно для работы с OpenSearch требовалось выделение инстансов EC2, настройка кластеров, управление масштабированием, а также обработка обновлений и резервное копирование. При использовании OpenSearch Serverless все эти операционные задачи AWS берёт на себя.

Сервис использует вычислительные единицы OpenSearch (OCU) для измерения и выставления счетов за ресурсы, динамически масштабируя их в зависимости от потребностей рабочей нагрузки клиента, от периодов простоя до внезапных пиков, без необходимости какого-либо ручного вмешательства.

На момент запуска OpenSearch Serverless будет интегрирован с платформами разработки ИИ, такими как Vercel и Kiro, поэтому разработчики смогут развёртывать готовые к производству бэкэнды поиска и векторизации для агентов без управления инфраструктурой.

Расширение использования агентного ИИ повлекло за собой трансформацию всей облачной индустрии. Microsoft выпустила обновления для платформы Azure, предназначенные обеспечить ресурсами всплески активности ИИ-агентов и совместное использование ими памяти. Компания Cloudflare в прошлом месяце представила инфраструктуру для обеспечения агентов постоянными средами и мгновенной масштабируемостью.

По данным Cloudflare, за последние шесть месяцев на ботов приходилась почти треть (31 %) всего HTTP-трафика. Примерно четверть всех запросов от ботов приходилась на поисковые роботы, поисковые системы и голосовые помощники.

«Нечеловеческий трафик превысит человеческий примерно в первой половине 2027 года», — сообщила Лай И Ольсен (Lai Yi Ohlsen), старший менеджер по продуктам Cloudflare, в интервью TechCrunch.

Теги: ии, интернет, ии-агент, aws
