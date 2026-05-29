Nikon намерена нарастить продажи литографического оборудования для выпуска чипов и потеснить ASML

Японская Nikon десятки лет подряд производит литографические системы, но на широком рынке они известны гораздо меньше продукции нидерландской ASML. Между тем, спрос на подобное оборудование очень высок, а потому Nikon собирается потеснить этого конкурента в определённых сегментах рынка, предлагая своё оборудование по более привлекательным ценам.

Об этом в интервью Nikkei Asian Review заявил новый генеральный директор Nikon Ясухиро Охмура (Yasuhiro Ohmura), который вступил в должность в апреле текущего года. В этом месяце новый руководитель представил подчинённым новый план среднесрочного развития, рассчитанный до марта 2031 года, который подразумевает использование продаж оборудования для производства чипов в качестве одного из драйверов роста всего бизнеса компании.

Nikon предлагает литографическое оборудование на основе лазеров, использующих фторид аргона. Исторически Nikon около 80 % подобной продукции поставляла компании Intel, но проблемы этого производителя процессоров в последние годы вынудили её расширять рынки сбыта. Сейчас, по словам руководства Nikon, переговоры с некоторыми другими клиентами в США и Азии уже почти привели к началу закупок. По его мнению, Nikon может конкурировать с ASML благодаря более низким ценам. Даже в этом случае прибыль остаётся приемлемой для Nikon. В мире всего два поставщика оборудования для производства чипов, использующего лазеры на основе фторида аргона — это ASML и Nikon. Многие клиенты наверняка предпочтут диверсифицировать поставщиков оборудования, насколько это возможно в такой ситуации.

Прошедший фискальный год Nikon завершила с крупнейшими в своей истории убытками в размере $540 млн, поскольку популярностью не пользовалось ни её литографическое оборудование, ни устройства для трёхмерной печати металлических изделий. Новый генеральный директор намерен сосредоточить ресурсы терпящей убытки компании на двух приоритетных направлениях: камерах и оборудовании для производства чипов. Владеющая маркой Ray-Ban компания EssilorLuxottica с недавних пор владеет 19,61 % акций Nikon. Распространение умных очков повышает спрос на носимую оптику, поэтому Nikon надеется на успех и в этой сфере.

Теги: nikon, asml, литография, производство микросхем
