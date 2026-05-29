Видео: китайский 5-тонный eVTOL от AutoFlight впервые полетал строем с аппаратами поменьше

Китайская компания AutoFlight провела демонстрационный групповой полёт своего крупного электролёта V5000 Matrix вместе с двумя меньшими аппаратами V2000. Испытание представлено как «гибридный» полёт трёх воздушных судов разной взлётной массы: в одном строю одновременно двигались 5-тонный V5000 и 2-тонные V2000. Целью испытания стала не красивая картинка (хотя и она тоже), а проверка согласованного перемещения машин с разной динамикой.

Электролёт V5000 Matrix интересен прежде всего своими размерами. Его размах крыла составляет около 20 м, длина — 17,1 м, высота — примерно 3,3 м, а максимальная взлётная масса достигает 5700 кг. Поэтому его называют крупнейшим из известных полноразмерных пилотируемых eVTOL-проектов. В пассажирском варианте аппарат рассчитан на 10 человек в компоновке бизнес-класса или на шесть мест в VIP-версии, а заявленная дальность полностью электрической версии — около 250 км.

Аппарат Matrix построен с учётом перехода на крыло при движении в горизонтальной плоскости: отдельные подъёмные электродвигатели обеспечивают вертикальный взлёт и посадку, а в крейсерском режиме основную подъёмную силу создаёт крыло. У аппарата 20 моторов для вертикального перемещения и 8 для горизонтального. Аппарат должен сохранять управляемость даже при отказе двух моторов. В феврале 2026 года Matrix уже выполнил полёт с полным циклом перехода из одного режима совершил в другой: вертикальный взлёт, переход в горизонтальный крейсерский режим и затем обратный переход к вертикальной посадке.

У платформы предусмотрена и грузовая версия V5000CGH. В отличие от полностью электрической пассажирской модели, грузовая использует гибридную электрическую силовую установку, рассчитана на перевозку до 1500 кг груза в отсеке объёмом около 14 м3 и, по заявлению разработчика, может летать на расстояние до 1500 км со скоростью до 280 км/ч. Именно грузовой вариант, как сообщается, уже в процессе сертификации лётной годности в Китае. Поэтому этот полёт важен не только как демонстрация «летающей маршрутки», но и как шаг к региональной беспилотной маловысотной логистике, где eVTOL может конкурировать не с городскими такси, а с вертолётами и лёгкой авиацией на коротких и средних маршрутах.

К слову, его младшие братья — 2-тонные V2000 — уже используются для сверхбыстрой доставки свежесобранного чая с горных плантаций в мегаполисы.