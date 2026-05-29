Фирма случайно спустила $500 млн на Anthropic Claude всего за месяц

Некая компания, название которой не раскрывается, за месяц потратила на помощника с искусственным интеллектом Anthropic Claude $500 млн, потому что не установила ограничения на использование сервиса для сотрудников. Об этом сообщило издание Axios в материале, посвящённом последствиям чрезмерных расходов на ИИ для американских корпораций.

Главы корпораций, говорится в материале, уже начинают сомневаться, что расходы на ИИ способны принести существенную отдачу — всё чаще звучит мысль, что живые сотрудники обходятся дешевле. Цены на ИИ растут, а с ними растут и потребляемые приложениями ИИ объёмы токенов — единиц производительности. В апреле один из клиентов Google Cloud обнаружил счёт на $18 тыс., хотя в его бюджете были заложены только $7; разработчик OpenClaw и его отдел, состоящий всего из трёх сотрудников, за месяц потратили токенов OpenAI API на сумму $1,3 млн.

Компании, которые ранее быстро развёртывали ИИ, теперь вынуждены противостоять огромным затратам, не получая при этом существенной отдачи. Глава Uber недавно признался, что не увидел связи между ростом потребления ИИ-токенов и выпуском полезных продуктов. Наиболее ярко этот феномен проявился в Amazon, где сотрудники искусственно завышали потребление токенов, потому что работу с ИИ приветствовало руководство — в итоге оно отказалось от внутреннего рейтинга использования ИИ.

Получившие доступ к ИИ-инструментам работники компаний стали перекладывать на них скучные и рутинные задачи, которые им просто не нравятся, вместо того, чтобы заниматься ценной или значимой работой. ИИ использовался даже для проверки погоды. Ситуация усугубляется тем, что ставшие теперь популярными ИИ-агенты потребляют токены в тысячу раз активнее, чем расходуется на переписку с чат-ботами. Что же касается случайно потраченных $500 млн в месяц на токены Anthropic Claude — «подозреваемых», очевидно, не так много. Подобное возможно только у крупнейших корпораций мира.

