Стартап Shift предложил бесплатную уборку домов ради обучения роботов

Специализирующийся на обучении искусственного интеллекта стартап Shift предложил всем желающим бесплатную уборку дома. Взамен требуется разрешить запись всех действий сотрудников компании во время мытья, уборки пылесосом, протирки пыли и наведения порядка — всё это будет использоваться при обучении роботов.

Стоимость данных для обучения, пояснили в компании, более чем достаточна, чтобы финансировать эту услугу. «Вы получаете безупречно чистую квартиру. Мы получаем данные для обучения. В выигрыше все», — пояснили в Shift. Рекламный ролик демонстрирует уборщика в белой униформе и нелепом головном уборе (о нём далее), который моет окна, пылесосит и моет полы, моет посуду и вытирает столы.

Запись всех этих действий ведёт эта «волшебная шапка» — не высокая мода, конечно, но она оснащена камерой, которая ведёт съёмку с точки зрения уборщика. «Конфиденциальность клиентов полностью защищена», заверяют в компании: имена, лица, личная информация на экранах и удостоверениях личности размываются и анонимизируются перед отправкой в массив для обучения ИИ. Уборщики проходят проверку у партнёров Shift — сотрудниками самой компании они не являются.

«Каждая уборка дома сегодня закладывает основу для дома, который будет убираться сам завтра», — отмечают в компании. И, как оказалось, чем грязнее в доме, тем лучше: «более сложные условия для уборки могут быть особенно полезны». Но есть и ограничения — работники вольны «отказаться от любой конкретной задачи, выполнять которую не готовы». Сейчас услуга доступна только в Нью-Йорке, и «очень скоро» она будет предлагаться также в Сан-Франциско, Лондоне, Цюрихе и Мюнхене.

Бесплатная уборка будет актуальна в течение «ограниченного [периода] времени», но сама бизнес-модель вполне вписывается в рынок записи действий человека, которые можно использовать для обучения систем ИИ и роботов. Shift уже платит десяткам тысяч людей в 15 странах за то, что они записывают свои действия через приложение. В перспективе компания намерена переключиться с уборки на ремонт сантехники, приготовление пищи и строительство.