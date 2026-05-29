Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Стартап Shift предложил бесплатную уборк...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Стартап Shift предложил бесплатную уборку домов ради обучения роботов

Специализирующийся на обучении искусственного интеллекта стартап Shift предложил всем желающим бесплатную уборку дома. Взамен требуется разрешить запись всех действий сотрудников компании во время мытья, уборки пылесосом, протирки пыли и наведения порядка — всё это будет использоваться при обучении роботов.

Источник изображения: shiftapp.nyc

Источник изображения: shiftapp.nyc

Стоимость данных для обучения, пояснили в компании, более чем достаточна, чтобы финансировать эту услугу. «Вы получаете безупречно чистую квартиру. Мы получаем данные для обучения. В выигрыше все», — пояснили в Shift. Рекламный ролик демонстрирует уборщика в белой униформе и нелепом головном уборе (о нём далее), который моет окна, пылесосит и моет полы, моет посуду и вытирает столы.

Запись всех этих действий ведёт эта «волшебная шапка» — не высокая мода, конечно, но она оснащена камерой, которая ведёт съёмку с точки зрения уборщика. «Конфиденциальность клиентов полностью защищена», заверяют в компании: имена, лица, личная информация на экранах и удостоверениях личности размываются и анонимизируются перед отправкой в массив для обучения ИИ. Уборщики проходят проверку у партнёров Shift — сотрудниками самой компании они не являются.

«Каждая уборка дома сегодня закладывает основу для дома, который будет убираться сам завтра», — отмечают в компании. И, как оказалось, чем грязнее в доме, тем лучше: «более сложные условия для уборки могут быть особенно полезны». Но есть и ограничения — работники вольны «отказаться от любой конкретной задачи, выполнять которую не готовы». Сейчас услуга доступна только в Нью-Йорке, и «очень скоро» она будет предлагаться также в Сан-Франциско, Лондоне, Цюрихе и Мюнхене.

Бесплатная уборка будет актуальна в течение «ограниченного [периода] времени», но сама бизнес-модель вполне вписывается в рынок записи действий человека, которые можно использовать для обучения систем ИИ и роботов. Shift уже платит десяткам тысяч людей в 15 странах за то, что они записывают свои действия через приложение. В перспективе компания намерена переключиться с уборки на ремонт сантехники, приготовление пищи и строительство.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много
Фирма случайно спустила $500 млн на Anthropic Claude всего за месяц
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ
Теги: уборка, ии, робот, обучение
уборка, ии, робот, обучение
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики
Стартап Shift предложил бесплатную уборку домов ради обучения роботов 29 мин.
Project Lightwell: IBM и Red Hat предложили корпорациям скинуться на патчи безопасности для open source ПО и сами вложат $5 млрд 30 мин.
Фирма случайно спустила $500 млн на Anthropic Claude всего за месяц 55 мин.
В «Google Фото» появятся новые средства управления «Воспоминаниями» 3 ч.
Meta рассматривает выход на рынок облачных услуг 4 ч.
Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна 4 ч.
Улучшение посадки семян, эксклюзивные анимации для питомцев и перенастройка управления: для Crimson Desert вышел патч 1.09.00 4 ч.
ReactOS, воссоздающая Windows NT, получила поддержку Arm-процессоров 5 ч.
«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты 5 ч.
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 6 ч.
Союзные ЦОДы: российские дата-центры пригласили в Беларусь 5 мин.
Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда 51 мин.
Honor представила смартфон Win Turbo с батареей на 10 000 мА·ч и корпусом тоньше 8 мм 2 ч.
Взрыв New Glenn уничтожил стартовый комплекс Blue Origin — восстановление займёт не меньше года 2 ч.
Dreame раскрыла цену робота-пылесоса Cyber X, способного ездить по лестницам 2 ч.
Видео: китайский 5-тонный eVTOL от AutoFlight впервые полетал строем с аппаратами поменьше 3 ч.
Dell представила 39-дюймовый монитор 5K OLED и 34-дюймовый QD-OLED с частотой 280 Гц 3 ч.
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона» 3 ч.
Утечка раскрыла первый ноутбук Dell XPS на Arm-чипе Nvidia N1X 3 ч.
Cooler Master и G.Skill представили толстый модуль DDR5 со встроенным активным охлаждением 4 ч.