«Как в оригинальной игре, но больше и лучше»: разработчики ремейка «Готики» рассказали об особенностях боевой системы

Издательство THQ Nordic и разработчики из барселонской студии Alkimia Interactive представили заключительный (на данный момент) ролик о создании ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes.

Новый эпизод дневника разработки Gothic Remake посвящён переработке боевой системы. Ролик длится 17 минут и в версии на YouTube (см. видео ниже) сопровождается русскими субтитрами.

По словам главы Alkimia Райнхарда Полличе (Reinhard Pollice), боевая система в «Готике» была легка в освоении и давала огромные возможности для развития. В команде решили, что «это идеальная основа» для создания новой механики.

Оружие теперь ведёт себя по-разному не только в зависимости от уровня мастерства героя, но и от вида (меч, топор, булава). Подбирать арсенал придётся исходя из ситуации, а не лишь из показателя наносимого урона.

Система позволяет одержать верх в сражении даже с превышающими героя по силе противниками, однако для этого нужно будет изучить поведение врага и принимать своевременные решения.

У каждого вида враждебных существ своя линия поведения в бою

Несмотря на нишевый характер многих «безумных фич» (вроде трансформаций), вырезать их в ремейке не собираются. «Как в оригинальной игре, но больше и лучше», — обозначил Полличе подход к боевой системе.

Gothic Remake выйдет 5 июня на PC (2699 рублей в Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Обещают рукотворный и отзывчивый мир, новые истории и расширение старых, графику на Unreal Engine 5 и полный перевод на русский.

Теги: gothic remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевая игра
