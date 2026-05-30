Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Учёные создали генератор идеальной случа...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Учёные создали генератор идеальной случайности — надёжной, как швейцарские часы

Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) сообщили о первом экспериментальном получении так называемой идеальной случайности — последовательности нулей и единиц, которую можно смело сертифицировать как лишённую скрытых параметров, что архиважно для криптографии, блокчейна и розыгрыша лотерей. Метод превосходит обычные квантовые технологии получения случайных величин, хотя опирается на основополагающие принципы квантовой механики.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Настоящая неопределённость может быть получена только в квантовых приложениях, но даже она не является идеальной, а значит, уязвима для вдумчивого дешифрования. В любом физическом воплощении квантового генератора всегда присутствуют вещи, приводящие к предсказуемому дрейфу значений. Поэтому швейцарские учёные копнули глубже — смогли использовать для очищения квантовых данных базовые принципы квантовой механики, а именно — проверку неравенств Белла. Сегодня без измерений Белла в квантовых экспериментах — никуда. Только они надёжно подтверждают, к какой физике можно отнести результаты эксперимента — к классической или к квантовой.

Исследователи собрали систему для измерений Белла в виде двух сверхпроводящих кубитов, связанных 30-м линией связи, также охлаждённой. Система позволяет запутывать два кубита, а дальность в 30 метров означает, что квантовый эффект запутанности сработает без прямой передачи данных, ведь даже скорости света не хватит, чтобы в момент измерения передать информацию от одного кубита к другому.

После получения последовательности случайных нулей и единиц на предложенной платформе, специальный алгоритм «очищает» или, как говорят сами разработчики, служит своеобразным «усилителем» неопределённости. Проверка данных с помощью измерений Белла позволяет утверждать, что это фактически сертифицированная платформа для генерации истинно случайных значений. Это как атомные часы в измерениях — придёт время, уверены учёные, и подобные идеальные квантовые генераторы станут работать эталоном для получения случайных чисел. Настанет век настоящих случайностей — надёжных, как швейцарские часы!

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Чтобы построить к 2029 году работоспособный квантовый компьютер, IBM за пять лет потратит более $10 млрд
Классические компьютеры отняли у квантовых машин монополию на симуляцию сотен кубитов — помогли тензорные сети
Учёные разобрались со сверхпроводимостью алмаза — это шаг к долгожданному прорыву в квантовой и гибридной электронике
Тайваньские власти подозревают, что ИИ-чипы Nvidia попадали в Китай через Японию в обход санкций
MediaTek утверждает, что чипы для её клиентов теперь способна упаковывать и Intel
Свет уличили в движении с «отрицательным» временем — фотоны как будто пролетали сквозь кротовьи норы в пространстве
Теги: квантовые вычисления, квантовые технологии, криптография, генератор
квантовые вычисления, квантовые технологии, криптография, генератор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.