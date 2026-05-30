Робот Boston Dynamics Atlas исполнил футбольный удар «призрачная рабона» и не запутался в ногах

Человекоподобный робот Hyundai Atlas настолько хорошо овладел футбольными приёмами, что продемонстрировал достаточно сложный удар. Этим номером автопроизводитель завершил серию видеороликов, опубликованных в преддверии Чемпионата мира по футболу.

В опубликованном накануне видео Atlas, созданный входящей в Hyundai компанией Boston Dynamics, исполняет удар, который назвали «призрачная рабона» (Ghost Rabona). Он делает вид, что собирается ударить по мячу левой ногой, а затем бьёт по нему правой из-за опорной ноги — исполняя этот приём, он на мгновение скрещивает ноги и удерживает равновесие в этом сложном манёвре. Видео вошло в пятисерийный цикл «Школа футбола» (School of Football) на YouTube-канале Hyundai Motor. Автопроизводитель, выступающий официальным партнёром Чемпионата мира, решил продемонстрировать, на какой уровень вышла робототехника, и в каком направлении способна двигаться, а футбол используется в качестве отправной точки.

Робот исполнил трюк настолько убедительно, что поразил профессионального футболиста. «В самом деле? Он лучше среднего игрока», — признал капитан сборной Кореи Сон Хын Мин (Son Heung-min). Hyundai публиковала по одному видео в день. В них рассказывается, как Atlas изучал видеозаписи выступлений легенд футбола, затем осваивал основы работы ног, простые удары и овладел рабоной — приёмом, при котором игрок скрещивает ноги, чтобы ударить по мячу. Робот добился успеха, сначала потерпев несколько неудач. Компьютерные эффекты при съёмке роликов не использовались, подчеркнули в Hyundai.

Atlas нового поколения способен самостоятельно изучать движения человека и выполнять их; достаточно ярко это проявилось при овладении футбольными приёмами. Новая кампания Hyundai вселила оптимизм в инвесторов, несмотря на то, что в автомобильном бизнесе у компании операционная прибыль упала на 30,8 % в годовом исчислении. В среднесрочной и долгосрочной перспективе компания сможет превзойти Toyota по рыночной капитализации, считают эксперты.

Теги: hyundai, boston dynamics, atlas, футбол
