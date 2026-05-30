Intel опубликовала подробные характеристики чипов Arc G3: TDP от 8 до 35 Вт и поддержка 96 Гбайт LPDDR5X-8533

Intel опубликовала полный набор технических характеристик чипов Arc G3 и Arc G3 Extreme — они относятся к семейству Panther Lake и предназначаются для портативных игровых консолей под управлением Windows.

Центральные процессоры обоих чипов имеют 14-ядерную конфигурацию: два высокопроизводительных ядра, восемь энергоэффективных и четыре — с низким энергопотреблением. Старший Arc G3 Extreme имеет тактовую частоту до 4,7 ГГц и располагает интегрированной графикой Intel Arc B390 с 12 ядрами Xe3; базовый Arc G3 имеет частоту до 4,6 ГГц и комплектуется графикой Arc B370 с 10 ядрами Xe3.

Оба чипа поддерживаются память до LPDDR5X-8533 и объёмом до 96 Гбайт. Производители могут использовать более медленную — к примеру, Acer указала для Predator Atlas 8 память LPDDR5X-7467. Чипы Intel имеют базовую мощность 25 Вт и максимальную в режиме Turbo Boost на уровне 80 Вт. При этом диапазоны TDP не совпадают: у Arc G3 он составляет от 8 до 30 Вт, у Arc G3 Extreme — от 8 до 35 Вт.

Чипы располагают нейропроцессорами (NPU) производительностью 46 TOPS; графическая подсистема Intel Arc G3 Extreme имеет производительность 113 TOPS (INT8), Arc G3 — 90 TOPS (INT8). В обоих случаях поддерживаются DirectX 12 Ultimate, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6, AV1 (кодирование/декодирование), HEVC (кодирование/декодирование), VVC (декодирование), HDMI 2.1 FRL, DisplayPort 2.1 UHBR20 и Thunderbolt 4.