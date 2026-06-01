AMD получит фору: ангстремные Xeon Diamond Rapids задержатся до 2027 года

В последний месяц первого полугодия начала свою работу выставка Computex 2026 на Тайване. Компания Intel выбрала это мероприятие для анонса своих серверных процессоров Xeon 6+ семейства Clearwater Forest, но заодно обмолвилась и о сроках появления процессоров Xeon 7 семейства Diamond Rapids — они появятся не ранее 2027 года.

Подобная привязка несколько огорчила представителей ресурса Tom’s Hardware, поскольку они изначально питали надежду на появление процессоров Diamond Rapids до конца текущего года. Из свежих откровений Intel стало известно, что процессоры этого семейства обеспечат поддержку интерфейса PCI Express 6.0, увеличат количество вычислительных ядер на 50 % по сравнению с Xeon 6, а также удвоят пропускную способность памяти. При выпуске Diamond Rapids будет использоваться техпроцесс 18A-P, являющийся производной версией изначального 18A, который применяется при выпуске Clearwater Forest, например.

Если AMD представит свои процессоры EPYC семейства Venice с архитектурой Zen 6 в этом году, то она опередит Intel с её семейством Diamond Rapids. Первые получат 256 ядер, прирост быстродействия до 70 % по сравнению с предшественниками и пропускную способность до 1,6 Тбайт/с на один процессорный разъём. Первоначально ожидалось, что процессоры Diamond Rapids ограничатся восьмиканальным доступом к памяти, но в окончательном варианте им решено предоставить безальтернативный 16-канальный доступ. Пропускная способность памяти удвоится относительно Granite Rapids, а у них она достигала 614 Гбайт/с в 12-канальной версии процессоров. Поддержка второго поколения MRDIMM позволяет в случае с Diamond Rapids рассчитывать на увеличение пропускной способности до 1,6 Тбайт/с.

Количество ядер у Diamond Rapids пока не раскрывается официально, но, если оно увеличится в полтора раза относительно Granite Rapids, то будет как минимум составлять 192 штуки. Микроархитектура ядер не уточняется, но вряд ли они обеспечат поддержку Hyper-Threading, хотя о намерении вернуть её в серверный сегмент Intel в начале года заикнулась. Скорее всего, в основе процессоров Diamond Rapids будет лежать микроархитектура Panther Cove. Подробности о них Intel пообещала поведать на конференции Hot Chips в конце лета.

Техпроцесс 18A-P обеспечит увеличение скорости переключения транзисторов на 9 % при неизменном уровне энергопотребления по сравнению с 18A либо снижение энергопотребления на 18 % при неизменном быстродействии. Intel также поработала над надёжностью и управлением напряжением в рамках 18A-P, рассчитывая привлечь к этому техпроцессу больше внешних заказчиков. Уже в 2028 году должны выйти процессоры Coral Rapids, которые станут преемниками Diamond Rapids.