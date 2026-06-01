Intel раскрыла детали серверного ИИ-ускорителя Crescent Island — до 350 Вт и 480 Гбайт LPDDR5X

Казалось бы, у корпорации Intel в наличии не было приличных ИИ-ускорителей уже много лет, но смещение спроса на задачи инференса открыло перед компанией новые возможности. Ускоритель Crescent Island будет использовать память типа LPDDR5X в приличном объёме до 480 Гбайт, стараясь лучше себя раскрыть именно с этой стороны.

Источник изображений: Intel, Tom's Hardware

Решение с незамысловатым обозначением Xe3P, по мнению Intel, изначально ориентируется на сферу агентских вычислений в ИИ. При уровне энергопотребления не более 350 Вт оно способно обеспечить поддержку до 480 Гбайт памяти типа LPDDR5X, хотя в эталонном исполнении соответствующий ускоритель ограничится втрое меньшим объёмом — 160 Гбайт. Скорее всего, для достижения максимальной ёмкости памяти понадобятся модули памяти LPDDR5X объёмом по 24 Гбайт. Совокупная пропускная способность достигнет 684 Гбайт/с.

Вычисления могут осуществляться с разной точностью, от FP4 до FP64. Уровень быстродействия Crescent Island пока не раскрывается, официальный анонс этого ускорителя должен состояться во второй половине текущего года. Подобное компоновочное решение при работе с ИИ-агентами имеет полное право на жизнь, поскольку в непосредственной близости от GPU будут располагаться относительно большие объёмы данных. Память типа GDDR или HBM в этом случае при сохранении того же объёма не только обошлась бы существенно дороже, но и не могла бы разместиться рядом с GPU в силу технических ограничений. В одной стойке наверняка смогут расположиться до восьми таких ускорителей с совокупным объёмом памяти 3,8 Тбайт. Некоторым разочарованием может стать лишь необходимость полагаться на специфическое ПО в виде стека oneAPI для работы с Crescent Island, но Intel обещает, что проблем с ним не возникнет.

Теги: intel, crescent island, gpgpu, ии-чип, lpddr5x
