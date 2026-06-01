Nvidia расписала будущее процессоров RTX Spark для мобильных и настольных ПК до 2030 года

По традиции, Nvidia своё участие в отраслевой выставке Computex 2026 начала с рассказа о своих будущих планах, и один из них коснулся семейства чипов RTX Spark, которое может применяться в ПК. По сути, каждая последующая платформа Nvidia будет включать в себя новые разновидности чипов RTX Spark, и планы компании в этой сфере расписаны минимум до 2030 года.

Актуальным семейством является Grace Blackwell RTX, оно поддерживает память типа LPDDR5X, предлагаются два варианта быстродействия: 1 петафлопс и 400 терафлопс соответственно. В 2028 году в семействе Vera Rubin Spark будут предложены две разновидности чипов с поддержкой памяти типа LPDDR6. В семействе Rosa Feynman Spark, которое будет представлено в 2030 году, также будет два чипа, но тип поддерживаемой ими памяти пока не уточняется. Более того, если для графических процессоров Rubin прямо прописывается использование HBM4, то у GPU семейства Feynman версия HBM упоминается абстрактно, с одним лишь пояснением, что это будет память следующего поколения.

Усилия Nvidia по развитию платформы RTX Spark, по всей видимости, призваны способствовать популяризации сочетания операционной системы Microsoft Windows и центральных процессоров с архитектурой Arm. Тем более, что в условиях роста популярности ИИ-агентов способность локального аппаратного обеспечения эффективно ускорять работу соответствующих систем сильно влияет на получаемый пользователем опыт, и Nvidia в этом смысле хочет быть готовой к такому развитию событий.

Nvidia также будет развивать флагманские настольные конфигурации DGX Station. В текущем поколении Blackwell они построены на чипе GB300 с 72-ядерным центральным процессором Grace и 496 Гбайт памяти LPDDR5X в сочетании с графическим процессором Blackwell Ultra, который оснащён 252 Гбайт памяти типа HBM3E и предлагает до 15 петафлопс быстродействия в операциях FP4. Усилить такую конфигурацию разработчики всегда могут и дискретным ускорителем с разъёмом PCI Express.