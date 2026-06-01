Intel выпустила Xeon 6+ — первые процессоры Xeon на Intel 18A предлагают до 288 E-ядер

Компания Intel выпустила серию процессоров Xeon 6+, также известную как Clearwater Forest. Это первые чипы Intel для центров обработки данных, созданные на базе техпроцесса Intel 18A. В них используются только энергоэффективные E-ядра Darkmont. Процессоры предназначены для сетевой инфраструктуры, медиа, веб-сервисов, микросервисов, систем хранения данных и баз данных.

В составе Xeon 6+ используются 12 вычислительных чиплетов на базе техпроцесса Intel 18A, три базовых чиплета на базе техпроцесса Intel 3 и два чиплета ввода-вывода на техпроцессе Intel 7. Также в новинках применяется технология упаковки Foveros Direct 3D и шина EMIB. По словам Intel, процессоры Clearwater Forest совместимы с существующими платформами Xeon 69xxE/P, а значит, держателям серверов не придётся их менять при переходе на Xeon 6+.

Intel выпустила четыре модели процессоров Xeon 6+ в шести конфигурациях. Базовым является 144-ядерный Xeon 6960E+, старшим — Xeon 6990E+ с 288 ядрами. Intel предлагает две версии этой модели с разным энергопотреблением: 450 и 330 Вт. Обе имеют одинаковое количество ядер, по 576 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, предлагают поддержку 12-канальной памяти DDR5-8000 и 96 линий PCIe Gen5. С остальными моделями можно ознакомиться в таблице ниже.

Все процессоры Xeon 6+ поддерживают одно- и двухпроцессорные системы, 12 каналов памяти DDR5-8000, шесть каналов UPI и 64 линий CXL 2.0.

В презентации Intel сравнивает новый Xeon 6990E+ с AMD EPYC 9965. Компания заявляет, что при загрузке процессора на 40 % производительность на ватт у Xeon в 1,3 раза выше. Также у нового чипа в 1,3 раза выше средняя производительность на поток и производительность на поток на ватт в выбранных рабочих нагрузках.

В сравнении с предшественником Xeon 6780E новый Xeon 6990E+ обеспечивает в 2,26 раза более высокую среднюю производительность и в 1,55 раза более высокую среднюю производительность на ватт. Компания также заявляет о возможности консолидации серверов в соотношении до 9:1 по сравнению с системами на базе Xeon 2-го поколения, что актуально для клиентов, заменяющих старые серверы с высокой плотностью размещения.

Особенности и производительность Intel Xeon 6+

В процессорах Clearwater Forest также реализована функция Intel Application Energy Telemetry (Intel AET). Она позволяет отслеживать энергопотребление по каждому приложению с помощью технологии Intel Platform Monitoring Technology и использует тегирование приложений с помощью технологии Intel Resource Director. Intel позиционирует AET как способ отслеживания энергопотребления в центрах обработки данных по отдельным рабочим нагрузкам, а не только на системном уровне.