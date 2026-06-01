Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Intel выпустила Xeon 6+ — первые процесс...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel выпустила Xeon 6+ — первые процессоры Xeon на Intel 18A предлагают до 288 E-ядер

Компания Intel выпустила серию процессоров Xeon 6+, также известную как Clearwater Forest. Это первые чипы Intel для центров обработки данных, созданные на базе техпроцесса Intel 18A. В них используются только энергоэффективные E-ядра Darkmont. Процессоры предназначены для сетевой инфраструктуры, медиа, веб-сервисов, микросервисов, систем хранения данных и баз данных.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

В составе Xeon 6+ используются 12 вычислительных чиплетов на базе техпроцесса Intel 18A, три базовых чиплета на базе техпроцесса Intel 3 и два чиплета ввода-вывода на техпроцессе Intel 7. Также в новинках применяется технология упаковки Foveros Direct 3D и шина EMIB. По словам Intel, процессоры Clearwater Forest совместимы с существующими платформами Xeon 69xxE/P, а значит, держателям серверов не придётся их менять при переходе на Xeon 6+.

Intel выпустила четыре модели процессоров Xeon 6+ в шести конфигурациях. Базовым является 144-ядерный Xeon 6960E+, старшим — Xeon 6990E+ с 288 ядрами. Intel предлагает две версии этой модели с разным энергопотреблением: 450 и 330 Вт. Обе имеют одинаковое количество ядер, по 576 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, предлагают поддержку 12-канальной памяти DDR5-8000 и 96 линий PCIe Gen5. С остальными моделями можно ознакомиться в таблице ниже.

Все процессоры Xeon 6+ поддерживают одно- и двухпроцессорные системы, 12 каналов памяти DDR5-8000, шесть каналов UPI и 64 линий CXL 2.0.

В презентации Intel сравнивает новый Xeon 6990E+ с AMD EPYC 9965. Компания заявляет, что при загрузке процессора на 40 % производительность на ватт у Xeon в 1,3 раза выше. Также у нового чипа в 1,3 раза выше средняя производительность на поток и производительность на поток на ватт в выбранных рабочих нагрузках.

В сравнении с предшественником Xeon 6780E новый Xeon 6990E+ обеспечивает в 2,26 раза более высокую среднюю производительность и в 1,55 раза более высокую среднюю производительность на ватт. Компания также заявляет о возможности консолидации серверов в соотношении до 9:1 по сравнению с системами на базе Xeon 2-го поколения, что актуально для клиентов, заменяющих старые серверы с высокой плотностью размещения.

Особенности и производительность Intel Xeon 6+
18A-Delided-Chip-22-Front-1920x1080-1_videocardz.jpg
Смотреть все изображения (7)
INTEL-XEON-6-PLUS-CLEARWATER-FOREST_04-2000x1125.jpg
INTEL-XEON-6-PLUS-CLEARWATER-FOREST_05-2000x1125.jpg
INTEL-XEON-6-PLUS-CLEARWATER-FOREST_07-2000x1125.jpg
INTEL-XEON-6-PLUS-CLEARWATER-FOREST_08-2000x1125.jpg
INTEL-XEON-6-PLUS-CLEARWATER-FOREST_09-2000x1125.jpg
INTEL-XEON-6-PLUS-CLEARWATER-FOREST_10-2000x1125.jpg
Смотреть все
изображения (7)

В процессорах Clearwater Forest также реализована функция Intel Application Energy Telemetry (Intel AET). Она позволяет отслеживать энергопотребление по каждому приложению с помощью технологии Intel Platform Monitoring Technology и использует тегирование приложений с помощью технологии Intel Resource Director. Intel позиционирует AET как способ отслеживания энергопотребления в центрах обработки данных по отдельным рабочим нагрузкам, а не только на системном уровне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel раскрыла детали серверного ИИ-ускорителя Crescent Island — до 350 Вт и 480 Гбайт LPDDR5X
AMD получит фору: ангстремные Xeon Diamond Rapids задержатся до 2027 года
Intel представит новую версию стандарта питания ATX12VO V3 для БП и материнских плат
Nvidia расписала будущее процессоров RTX Spark для мобильных и настольных ПК до 2030 года
AMD вернула легенду: Ryzen 7 5800X3D перевыпустили в юбилейной версии к десятилетию AM4
Глава Nvidia похвалил Huawei за прорыв в технологиях выпуска чипов
Теги: intel, clearwater forest, xeon 6+, процессоры, телекоммуникации
intel, clearwater forest, xeon 6+, процессоры, телекоммуникации
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.