Apple выпустит обновлённые Apple TV 4K и HomePod mini до конца года, но это не точно

В конце этого года Apple планирует выпустить новые версии ТВ-приставки Apple TV 4K и колонки HomePod mini в конце этого года — одновременно с выпуском Siri следующего поколения в iOS 27. Об этом стало известно обозревателю Bloomberg Марку Гурману (Mark Gurman), о чём он сообщил в воскресной рассылке Bloomberg Power On.

Как известно, Apple TV 4K следующего поколения и HomePod mini находятся на пороге выпуска уже довольно давно. Их выход ожидался в конце прошлого года и в начале этого. Причина задержки заключается в том, что Apple хотела связать их выпуск с новыми функциями Apple Intelligence, которые до сих пор не были добавлены.

«Эти обновления откладывались на протяжении многих месяцев, поскольку их запуск был запланирован одновременно с новыми обновлениями Siri и Apple Intelligence. Теперь, после многочисленных задержек, выпуск этого программного обеспечения запланирован на осень», — сообщил Гурман.

Журналист не стал уточнять, какие новые чипы получат устройства. Как полагают эксперты, Apple TV 4K перейдёт с чипа A15 на A17 Pro, а HomePod mini — с чипа S5 на S9.

Благодаря A17 Pro ТВ-приставка получит поддержку локального запуска ИИ-моделей Apple. Чип S9 такую возможность не обеспечит, поэтому новые функции Apple Intelligence на HomePod mini, скорее всего, будут зависеть от облачной обработки.

Также вполне возможно, что обновлённая Apple TV 4K будет поставляться с новым пультом Siri Remote, однако о нём пока нет никаких данных.