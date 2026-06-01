Nvidia и Unitree представили эталонного человекоподобного робота Isaac GR00T

Программные и аппаратные платформы для разработчиков робототехники Nvidia предлагает уже давно, но в сотрудничестве с китайской Unitree компания впервые предложила начинающим разработчикам человекоподобных роботов эталонную платформу Isaac GR00T, в состав которой входит непосредственно сам робот с готовыми кистевыми манипуляторами и сопутствующим программным обеспечением.

По сути, данное предложение, которым клиенты Unitree смогут воспользоваться с конца 2026 года, позволит стартапам заняться разработкой собственного ПО для человекоподобных роботов, не тратя время на создание аппаратной основы. Эталонный робот Unitree H2 при росте около 180 см и массе 68 кг уже будет предлагать полноценные кистевые манипуляторы Sharpa с 22 степенями свободы, а в общей сложности система будет обладать 75 степенями свободы. Стереоскопическая камера в голове робота будет обладать углом обзора 140 градусов по горизонтали и 102 градуса по вертикали, а дополнительные камеры в запястьях позволят более точно выполнять мелкие манипуляции. Инерционные датчики тоже пригодятся при обучении робота различным движениям.

Исполнительные механизмы рук способны развивать крутящий момент до 120 Н·м, ног — до 360 Н·м, а масса поднимаемого роботом груза может варьироваться в диапазоне от 7 до 15 кг. Основой вычислительных возможностей платформы является чип Nvidia Jetson AGX Thor T5000, который силами своих 14 ядер CPU с архитектурой Arm и графического процессора Blackwell обеспечивает быстродействие до 2070 терафлопс в вычислениях типа FP4. Унифицированная память объёмом 128 Гбайт соседствует с беспроводными интерфейсами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, хотя при необходимости можно воспользоваться и проводными Ethernet или USB. Уровень TDP настраивается в диапазоне от 40 до 130 Вт, а модульная компоновка позволяет клиенту отказаться от избыточных функций. Штатной батареи ёмкостью 15 А·ч хватает на три часа работы, но для нужд разработки этого может быть достаточно. Робот поддерживает функцию экстренной аварийной остановки по дистанционной команде.

Программная составляющая представлена инструментарием Isaac Teleop для трансляции данных, открытыми базовыми моделями Isaac GR00T с поддержкой обучения, рассуждения и многозадачности, а также решениями Isaac Sim и Isaac Lab для симуляции работы в виртуальной среде. Наконец, Isaac ROS потребуется для тиражирования полученного в ходе разработки ПО на парк эксплуатируемых роботов. Jetson Thor позволяет решать связанные с инференсом задачи непосредственно на уровне робота в масштабе реального времени. Профильное ПО для разработчиков вскоре появится на ресурсах GitHub и Hugging Face, а непосредственно поставки аппаратного обеспечения в виде эталонного робота Unitree обещает начать в конце текущего года. Дженсену Хуангу пришлось добавить на Computex 2026, что Nvidia аналогичным образом будет сотрудничать и с разработчиками роботов из США, Европы и Южной Кореи, и китайской Unitree дело не ограничится.