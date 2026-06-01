Huawei представила смартфоны Nova 16 Ultra и Nova 16 Pro — чип Kirin 9010S, камера на 200 Мп и батарея на 7000 мА·ч

Huawei представила новые смартфоны линейки Nova. Вместе с базовыми моделями Nova 16 и Nova 16z широкой публике представили более производительные Nova 16 Ultra и Nova 16 Pro. Новые смартфоны позиционируются в качестве конкурентов моделям Honor 600, Oppo Reno 16 и Vivo S60 на внутреннем рынке. В то время как Nova 16 Pro нацелен на пользователей, которым нужны функции уровня флагманов по более низкой цене, Nova 16 Ultra является полноценным флагманом.

Nova 16 Pro и Nova 16 Ultra оснащены 6,84-дюймовыми OLED-дисплеями с поддержкой разрешения 2856 × 1320 пикселей. Используются панели с поддержкой адаптивной частоты обновления экрана от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 2160 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Kunlun Glass.

Аппаратной основой смартфонов стал фирменный микропроцессор Huawei Kirin 9010S. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт. В Nova 16 Ultra также реализована поддержка беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт и обратной зарядки мощностью 7,5 Вт.

Nova 16 Ultra оснащён основной камерой, построенной на базе 200-мегапиксельного сенсора RYYB с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Его дополняют 50-мегапиксельный телефотомодуль RYYB с OIS, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный макромодуль и датчик цвета Red Maple. Фронтальная камера построена на базе 50-мегапиксельного сенсора.

В Nova 16 Pro установлена аналогичная основная камера, но без датчика цвета Red Maple. Оба смартфона поддерживают съёмку видео в формате 4K и функции обработки изображений на базе искусственного интеллекта, такие как улучшение портретных снимков и настройка экспозиции. В дополнение к этому в Nova 16 Ultra реализована поддержка спутниковой связи Tiantong, а также возможность отправки и приёма сообщений через спутниковую систему Beidou. Выполненный из алюминиевого сплава корпус смартфона защищает внутренние компоненты по стандартам IP68/IP69. Nova 16 Pro поддерживает отправку сообщений через спутники Beidou и имеет рейтинг защиты IP65.

Смартфон Nova 16 Ultra доступен в чёрном, белом и голубом цветовых вариантах. Модель с накопителем на 256 Гбайт стоит около $655, вариант с 512 Гбайт памяти оценён в $725, а за версию с накопителем на 1 Тбайт придётся заплатить $810. Huawei Nova 16 Pro поставляется в чёрном, белом, голубом и сиреневом цветовых вариантах. Стоимость смартфона начинается от $545 за версию с накопителем на 256 Гбайт, а модели с 512 Гбайт и 1 Тбайт стоят $615 и $700 соответственно.