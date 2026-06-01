1 июня 2026 года на территории кампуса SK hynix в Чхонджу, Южная Корея, произошёл пожар, вызвавший утечку фтороводорода (HF). Была проведена экстренная эвакуация всех 3600 сотрудников заводов M15 и M15X. Представитель SK hynix сообщил, что в момент происшествия на месте аварии находились 10 работников. Семь человек были госпитализированы для тщательного обследования, поскольку они оказались в зоне утечки газа.

По сообщениям СМИ, пожар в четвёртом кампусе SK hynix в Чхонджу начался около 10:32 утра по местному времени (04:32 мск) в газовом помещении на шестом этаже между зданиями M15 и M15X. Из-за утечки токсичного газа, сопровождавшей пожар, компания в качестве меры предосторожности эвакуировала всех 3600 сотрудников с этих заводов. По предварительным оценкам причиной пожара стала проблема с газопроводом. SK hynix пообещала выяснить точную причину и последовательность событий.

Хотя распространение огня было пресечено системой пожаротушения, токсичный для человека фтороводород распространился внутри помещения, поэтому семь сотрудников были доставлены в больницу. Пять человек сообщили о раздражении глаз, у двух других не было особых симптомов, но их доставили в больницу для тщательного обследования, поскольку они находились в зоне утечки газа.

SK hynix в настоящее время проводит работы по ликвидации последствий аварии с использованием оборудования для очистки окружающей среды и разрешит сотрудникам вернуться на рабочие места после завершения проверок безопасности, включая анализы качества воздуха. Компания добавила, что производство не будет прервано, поскольку пожар не затронул оборудование.

27 мая 2026 года около 10:30 утра (04:30 мск) на заводе SK hynix в Чхонджу (M11) также произошло возгорание оборудования для обработки полупроводников. Внутренняя система пожаротушения справилась с инцидентом, но рабочие были эвакуированы примерно на час. Представитель SK hynix заверил, что производство полупроводников не пострадало, а компания ведёт расследование происшествия.

Тот факт, что на территории кампуса SK hynix в Чхонджу менее чем за неделю произошло два инцидента, связанных с возгораниями, привлёк пристальное внимание отрасли.