«Это победа всей экосистемы»: Qualcomm обрадовалась приходу Nvidia на рынок процессоров для ПК

Старший вице-президент вычислительных систем Qualcomm Кедар Кондап (Kedar Kondap) прокомментировал выход Nvidia на рынок Windows on Arm с новыми чипами RTX Spark на презентации в рамках Computex 2026. В Qualcomm назвали появление конкурента подтверждением роста экосистемы и позитивным сигналом для всей индустрии.

Отвечая на вопрос о том, что Qualcomm думает о выходе Nvidia в сегмент ПК, Кондап поприветствовал нового игрока и заявил, что компания испытывает воодушевление. Он подчеркнул, что многолетние инвестиции Qualcomm в развитие периферии и программного обеспечения, а также поддержку более 2500 игр на Snapdragon теперь получили рыночное подтверждение. По мнению Кондапа, появление Nvidia создаёт «попутный ветер для всей экосистемы Arm на Windows».

Qualcomm рассматривает анонс RTX Spark как благо для всей отрасли, хотя компания не упускает возможности напомнить о своей ведущей роли на сегодняшний день в экосистеме Windows на архитектуре Arm. При этом наибольшие опасения сложившаяся ситуация должна вызывать у производителей x86-чипов, поскольку платформа Arm перестала быть второстепенной. В частности, благодаря Snapdragon сейчас выпускаются сотни устройств с Arm SoC, а появление Nvidia создаёт дополнительные преимущества для всей экосистемы Windows on Arm.

Журналисты также уточнили позицию Qualcomm касательно заявлений Nvidia об абсолютной совместимости новых чипов с приложениями для Windows. Механизм решения этой проблемы остаётся неизвестным, поскольку текущие устройства на базе Snapdragon вынуждены использовать слой эмуляции Prism из состава Windows 11, который периодически выдаёт ошибки при запуске старых программ и современных игр. Однако Кондап напомнил о многолетнем партнёрстве с Microsoft, включая выпуск первых ПК класса Copilot+ и поддержку NPU в операционной системе, выразив уверенность в прочности этого сотрудничества. «Наше партнёрство с Microsoft продолжается уже несколько лет. Вместе мы представили первые ПК класса Copilot+. Мы запустили первые платформы, на которых ОС Windows обеспечивала поддержку NPU, а также механизмов распределённых вычислений, задействующих различные ядра процессора...», — отметил он.

В Qualcomm добавили, что новые чипы Nvidia могут стимулировать разработчиков активнее работать с Arm-архитектурой, что в долгосрочной перспективе выгодно и самой Qualcomm. Пока же компания намерена продолжать обслуживать рынок Windows устройствами на Snapdragon в ценовом диапазоне от $300 до $1699 за флагманскую модель Snapdragon X2 Elite Extreme. Ожидается, что чипы Nvidia будут нацелены на премиальный сегмент с ценами значительно выше текущего верхнего порога для Snapdragon.