Российский рынок электронных компонентов просел на 18,3 % — китайская продукция вытесняет отечественную

Российский рынок электронных компонентов сократился на 18,3 % по итогам 2025 года с $4,1 млрд до $3,38 млрд (около 240 млрд рублей по курсу ЦБ на июнь 2026 года). В нынешнем году ожидается дальнейшее снижение на 8,4 % до примерно $3,09 млрд. Об этом пишет портал CNews со ссылкой на исследование Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Источник изображения: Freepik

В сообщении сказано, что доля российских компонентов на отечественном рынке продолжает сокращаться. По итогам 2024 года она составляла 28 %, но в 2025 году этот показатель не превышал 26 %. Ожидается, что по итогам нынешнего года эта планка сохранится.

Основная часть заказов, как и прежде, приходится на военный сегмент (40 %), промышленную электронику (18 %), телекоммуникационное оборудование (12 %), вычислительную технику (9 %), системы безопасности (9 %) и системы мониторинга (9 %). При этом около 55 % занимает полупроводниковая продукция, 21 % и 12 % приходится на электромеханические и пассивные компоненты соответственно, ещё 7 % рынка приходится на преобразователи электроэнергии.

Данные исследования АРПЭ указывают на то, что основное влияние на падение отечественного рынка чипов оказывает снижение инвестиций в условиях высокой банковской ставки, дефицит бюджетов и неопределённость перспектив, а также сокращение объёмов финансирования госзаказов и рост поставок готовой продукции из Китая, в том числе по каналам локализации крупноузловой сборки.

В рамках данного исследования учитывался российский рынок полупроводниковой продукции, пассивных компонентов и электронных модулей. Рынок России и Беларуси рассматривался как единый, но не учитывались поставки печатных плат и продажи компьютерных компонентов и микропроцессоров для крупноузловой сборки компьютерной техники.

«Официальные данные АРПЭ отражают лишь часть картины, преимущественно легальный сегмент. На практике рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: спрос на российскую компонентную базу сокращается заметно сильнее, чем на массовый импортный компонент», — прокомментировал данный вопрос глава компании «Троичные технологии» Александр Тимошенко. Он добавил, что значительные объёмы «серого» ввоза, прежде всего из Китая, не попадают в официальную статистику. «С учётом этого фактора реальный рынок в денежном выражении существенно больше официальных оценок, однако структурный сдвиг очевиден: денежные потоки переориентируются с легальной компонентной дистрибуции на поставки готовых модулей и устройств», — отметил Тимошенко.

Теги: полупроводники, производство микросхем, россия
