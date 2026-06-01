Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти

На выставке Computex 2026 компания Nvidia анонсировала DGX Station для Windows — настольный суперкомпьютер на базе процессора Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, разработанный для мощных ИИ-агентов и ресурсоёмких корпоративных задач в области ИИ. Платформа переносит инфраструктуру ИИ класса Grace Blackwell от Nvidia в экосистему Windows, обеспечивая поддержку ИИ-моделей с триллионами параметров.

В основе системы, которая выглядит как рабочая станция, лежит SoC Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip. Чип сочетает мощный 72-ядерный CPU Nvidia Grace с унифицированной памятью объёмом до 748 Гбайт и может подключаться к дискретному графическому процессору Nvidia Blackwell, например Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, через интерфейс NVLink-C2C, обеспечивающий лучшую в своём классе связь и производительность. Заявленная производительность DGX Station в операциях FP4 составляет до 20 Пфлопс.

Впечатляет и сетевая пропускная способность рабочей станции: до 800 Гбайт/с через сетевой адаптер ConnectX-8 SuperNIC, который обеспечивает быструю передачу данных по сети и возможность подключения нескольких систем DGX Station. Nvidia отмечает, что DGX Station была разработана в сотрудничестве с Microsoft для масштабируемого запуска ИИ-агентов для инженерных, проектных и других задач в рамках новой защищённой управляемой платформы с открытым исходным кодом Nvidia OpenShell.

«На протяжении десятилетий Microsoft и Nvidia сотрудничают для развития самых мощных вычислительных платформ в мире. Сегодня мы выводим это сотрудничество на новый уровень, масштабируя всю мощь Windows от тонких и лёгких ПК до рабочих станций центров обработки данных с помощью DGX Station на базе GB300. Это открывает новый класс производительности ИИ на Windows, платформе, которой предприятия доверяют в вопросах безопасности, управляемости и совместимости», — сказал Паван Давулури (Pavan Davuluri), исполнительный вице-президент Windows & Devices в Microsoft.

«По мере того, как предприятия масштабируют агентов ИИ по всей своей организации, им необходима инфраструктура ИИ, которая может напрямую подключаться к приложениям и рабочим процессам, обеспечивающим работу их бизнеса. DGX Station предоставляет возможности ИИ суперкомпьютерного класса непосредственно в среде Windows, где миллионы людей уже ежедневно занимаются проектированием, разработкой, исследованиями и созданием», — сказал Крис Марриотт (Chris Marriott), вице-президент по корпоративным платформам Nvidia.

Выпуск DGX Station для Windows запланирован на четвёртый квартал 2026 года. Системы будут поставляться компаниями Asus, Dell Technologies, Gigabyte, HP, MSI и Supermicro.